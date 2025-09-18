Logo

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

Телеграф

18.09.2025

14:55

Фото: Танјуг/АП

А. Н. (34) осумњичен да је извршио кривично дјело полно узнемиравање, саслушан је у Првом основном јавном тужилаштву у Београду на околност тог кривичног дјела.

Осумњиченом је стављено на терет да је 11. и 16. септембра на Врачару пратио оштећене и истовремено мастурбирао, наводе из тужилаштва.

Првом основном суду у Београду предложено је одређивање притвора у односу на осумњиченог и то због постојања особите околности да ће осумњичени боравком на слободи поновити кривично дкело које му је стављено на терет.

