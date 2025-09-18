Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

Извор:
Телеграф
18.09.2025
14:55
Коментари:0
А. Н. (34) осумњичен да је извршио кривично дјело полно узнемиравање, саслушан је у Првом основном јавном тужилаштву у Београду на околност тог кривичног дјела.
Осумњиченом је стављено на терет да је 11. и 16. септембра на Врачару пратио оштећене и истовремено мастурбирао, наводе из тужилаштва.
Република Српска
Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа
Првом основном суду у Београду предложено је одређивање притвора у односу на осумњиченог и то због постојања особите околности да ће осумњичени боравком на слободи поновити кривично дкело које му је стављено на терет.
Здравље
19 мин0
Савјети
28 мин0
Друштво
31 мин0
Хроника
30 мин0
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму