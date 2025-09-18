Logo

Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте

Извор:

Б92

18.09.2025

14:46

Коментари:

0
Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте
Фото: Kaboompics.com/Pexels

Почетак јесени је период када се дјеца враћају у колективе, вријеме се мијења, а то све значи и више вируса који се шире попут пожара.

Прехладе и грип су посебно распрострањени, а многа дјеца се враћају кући из школе са зачепљеним носићима.

Наравно, нико не воли да види своје дијете болесно, а многи родитељи покушавају да ублаже њихове симптоме неким кућним лијековима.

Неке раније генерације запушен нос су "лијечиле" напаравањем над врућом водом, тако што се вода загрије у некој посуди, дијете стави главу изнад посуде, а преко главе се обично пребаци неки пешкир како би се задржала пара.

Неки то раде и данас, али један љекар упозорава родитеље да то није баш паметно јер "инхалација врућом паром није безбједна и не препоручује се".

Др Ворвик Тиг, директор Краљевске дјечије болнице у Мелбурну, упозорио је родитеље да не користе посуду са врелом водом како би покушали да ослободе секрет и умире носне канале, рекавши да то представља ризик од опекотина.

"Кориштење инхалације врућом паром за отпушавање носа може да проузрокује много више штете него користи вашем дјетету", рекао је. "Дјеца могу да се опеку и од вруће воде у посуди и од саме паре, тако да је најбоље клонити се овог опасног кућног лијека".

Он је даље открио да су видјели "превише оваквих повреда" и да се опекотине од удисања паре јављају на "заиста тешким мјестима" као што су лице и крило.

Умјесто инхалације врелом паром, доктор препоручује лијечење прехладе и грипа безбједнијим методама као што су одговарајући лијекови, унос доста течности и одмор, топла купка или туширање топлом водом.

На крају, др Тиг поручује да "ако сте забринути, одведете дијете код љекара".

