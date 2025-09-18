Најјача страст се рађа између ових хороскопских знакова

Извор:
Супержена
18.09.2025
14:32
Погледајте који хороскопски знакови се међусобно највише привлаче и имају страствени однос, толико јак да га је немогуће игнорисати.
Овај пар често има топлу љубавну везу. Оба знака контролише Марс - планета секса, агресије и енергије. Страст ће постати прави супер лепак који ће их држати заједно. Вриједи се припремити за бескрајне експерименте у кревету, а у будућности и за велике конфликте.
Између њих ће доћи до такве страсти да ће се тешко моћи одвојити једно од другог. Мушкарци Овнови су апсолутно безобзирни и журе у нову романсу, посједујући осјећај мушке супериорности. Жена Шкорпија ће га везати својим понашањем и скривеном страшћу. Њена заводљивост ће бити његова слабост, а његово повјерење је њена слабост.
Када се маштовита Риба упозна са идеалистичком Вагом, романса је рођена између њих, изграђена на фантазији. Жеља да побјегну од стварности створиће идилу која ће маскирати проблеме. Ово је једна од најкомплекснијих комбинација, препуна љубави. Оба партнера желе да усреће једно друго и њихов однос је пун сентименталних гестова. Рибе желе да живе у удаљеном свијету, одвојени од стварности и свакодневног стреса. Истовремено, Вага увијек тражи идеалног партнера који ће задовољити све њене стандарде.
Риба ће вјеровати да је Вага створена за њу, иако је то само наизглед. Нажалост, када се појаве тешкоће у реалном животу, оба знака ће покушати да их избегну и побјегну из стварности.
Између Лава и Бика биће одговорне, живописне и сентименталне везе. Лав који је под контролом Сунца жуди за дивљењем, док Бик којим управља Венера, једноставно жели угодан живот. Лав воли сензуалност Бика, док ће Бик бити поласкан због тога што Лав може учинити да се осећа вољеним и посебним. Будући да су оба фиксна знака, они ће бити лојални једни другима, али су врло тврдоглави и немају тенденцију да мијењају своје навике. Они се не слажу с промјенама које могу да повреде понос Лава и самозадовољство Бика.
Када нешто гријеше, обоје нису спремни да признају кривицу. Обоје су неупадљиви и раде све на свој начин, а онда заврше сукобом.
Ови знакови усмјеравају једни друге, али у исто вријеме могу да полуде једно од другог.
Стрелац ће ослободити Девицу од претјеране напетости и непопустљивости, али понекад ће је ставити у неугодну ситуацију. Дјевица ће држати Стрелца од несавесних поступака. Ово двоје ће имати однос сталног привлачења и одбијања, јединствене хемије у кревету. Као правило, уколико се ови знаци упознају још у адолесценцији остаће заједно, упркос њиховим разликама.
Јарац је присталица традиција и поштује правила и границе, очекујући то и од других. Водолија је побуњеник који мрзи границе и увек покушава да их разбије. Пошто се Јарац увијек понаша као господар, или као изврсна дама у јавности, они имају тајне наклоности у које нико не сумња док се не нађу у кревету. Водолија не скрива своје намјере ни у јавности ни у кревету, јер то доприноси њиховој жељи за експериментима и иновацијама.
Водолија воли непредвидивости, а Јарац не воли изненађења и то ће довести до стварних експлозија, како у добром тако и лошем смислу.
