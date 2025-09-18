Фејсбук исплаћује милионе корисницима

Извор:
Мета почиње исплаћивати нагодбу од 725 милиона долара корисницима Фејсбука погођеним скандалом британске твртке Кембриџ Аналитика, а који ће добити новац у зависности од тога колико су дуго њихови рачуни били активни између 2007. и 2022. године.
Након година судских спорова и глобалног скандала који је пољуљао повјерење у друштвене мреже, Мета почиње исплаћивати огромну нагодбу од 725 милиона долара, преноси "Пипл".
Овај износ намијењен је корисницима Фејсбука у Сједињеним Америчким Државама који су погођени незаконитим дијељењем приватних података с Кембриџ Аналитиком.
Исплате почињу након што је амерички суд одлучио 27. августа 2025, а процес расподјеле новца трајаће око десет седмица, јавља наведени портал.
Ријеч је о око 18 милиона корисника чији су захтјеви за одштету провјерени и потврђени као ваљани.
Ко има право на исплату и колико тачно добијају?
Сви корисници који су имали активан Фејсбук налог у периоду од 24. маја 2007. до 22. децембра 2022. имали су право на одштету, извјештава исти медиј. Пријаве су затворене 25. августа 2023, а примљено је готово 29 милиона пријава, од којих је 18 милиона провјерено и прихваћено.
Укупно око 540 милиона долара из нагодбе биће подијељено међу тим корисницима, пише "Пипл".
Процес је дигитализован како би корисницима био што приступачнији и како би се избјегле додатне компликације, а новац ће бити исплаћен изравно на банковне рачуне корисника, путем ПејПол, Венмо, Зеле услуга или путем виртуелне припејд Мастеркард картице.
Правна тракавица је, подсјетимо, почела 2018. године када је откривено да је Кембриџ Аналитика имала приступ приватним подацима око 87 милиона корисника Фејсбук.
Између осталог, подаци су кориштени за политичко профилирање током предсједничке кампање Доналда Трампа 2016. године.
Иако Мета, тада још позната као Фејсбук Инк, није признала правну одговорност, скандал је отворио питања о одговорности технолошких дивова када је у питању заштита приватности корисника.
Иако новац од нагодбе не може поништити већ учињену штету, овај правни преседан поставља стандард за будуће случајеве и шаље поруку да чак ни највеће фирме нису изнад закона када је у питању заштита личних података.
