Logo

Петронијевић: Не постоји право које Караџићу у затвору није прекршено

Извор:

СРНА

18.09.2025

14:00

Коментари:

1
Горан Петронијевић
Фото: АТВ БЛ

Не постоји право које је први предсједник Републике Српске Радован Караџић имао у затвору у Великој Британији, а које није прекршено, изјавио је адвокат Горан Петронијевић.

Према његовим ријечима, еклатантан примјер тортуре над Караџићем је одлука британских правосудних органа да забране свештенику Српске православне цркве Радмилу Стокићу да га посјети.

ILU-IGRAČKA-180925

Економија

Популарна дјечија играчка се хитно повлачи из продаје

- Он је већ неколико пута био код Караџића. Отишао је код њега да задовољи његову потребу за испољавањем вјере и исповиједањем, што је нешто најсветије што сваком човјеку припада ма које вјере био. Међутим, они су чак и то онемогућили, што доказује да су Караџића сва права ускраћена - рекао је Петронијевић.

Петронијевић је истакао да су након овог случаја сви који су имали контакт са Караџићем немоћни да предузму било шта да му помогну, јер су то до сада чинили на основу приче са њим и онога што би им он рекао.

Он је нагласио да они апсолутно вјерују Караџићу, а не судским властима и онима који чине такве врсте прекршаја у кршењу затворских права.

јаја

Савјети

Трик како да се јаје не залијепи за таву приликом пржења

- Али, ми смо сада немоћни зато што Хашки трибунал, односно резидуални механизам, када им се то презентује и каже да погледају шта раде човјеку и да морају да реагују, то негирају и говоре "све је у реду, он измишља" - објаснио је Петронијевић за Срну.

Да све није у реду и да је далеко од тога, напомиње Петронијевић, потврђује управо забрана посјете свештеника Стокића, која је један од еклатантних доказа тортуре над Караџићем.

Свештенику Радмилу Стокићу недавно није дозвољено да посјети Радована Караџића у затвору Албани на острву Вајт.

Стокић је тада изјавио да је већ пет пута посјећивао Караџића, да је и сада тражио дозволу и заказао посјету двије седмице раније, али да му то по доласку у затвор није дозвољено, упркос томе што је путовао осам сати.

ILU-NOKTI-060925

Стил

Ова боја ноктију је тренутно највећи тренд

Он је додао да је 20 година капелан СПЦ, да је ушао у много затвора од Скандинавије до Естоније и других земља у чијим затворима се налазе српски заточеници и да нигдје није имао ситуацију да му се забрани улазак у затворску капелу.

- До сада се није десило да не могу да служим службу, да не могу да исповиједим и причестим затворенике. То је једино случај у "хришћанској земљи" као што је Енглеска, што је нехумано, недопустиво и неприхватљиво - рекао је Стокић.

Подијели:

Тагови:

Горан Петронијевић

Радован Караџић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Богаташице се рађају у ова три знака

Занимљивости

Богаташице се рађају у ова три знака

1 ч

0
Скупштина усвојила закључке: Станивуковић добио рок од седам дана

Бања Лука

Скупштина усвојила закључке: Станивуковић добио рок од седам дана

1 ч

0
Мушкарац мртав, а жена у болници након пуцњаве у парку

Свијет

Мушкарац мртав, а жена у болници након пуцњаве у парку

1 ч

0
Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!

Хроника

Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!

1 ч

0

Више из рубрике

Мазалица: У БиХ даље не може да егзистира страни окупатор

Република Српска

Мазалица: У БиХ даље не може да егзистира страни окупатор

1 ч

0
Ковачевић: Одлука Шмита коју сте ви из ЕУ подржали је изазвала политички земљотрес

Република Српска

Ковачевић: Одлука Шмита коју сте ви из ЕУ подржали је изазвала политички земљотрес

1 ч

0
Anđelko Nosović, Savez logoraša

Република Српска

Носовић: Тражићемо измјештање Тужилаштва и Суд БиХ са мјеста логора гдје су мучени и убијани Срби

2 ч

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Република Српска

Минић најавио заједничку сједницу Влада Српске и Србије

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

14

49

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner