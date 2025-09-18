Петронијевић: Не постоји право које Караџићу у затвору није прекршено

Извор:
СРНА
18.09.2025
14:00
Коментари:1
Не постоји право које је први предсједник Републике Српске Радован Караџић имао у затвору у Великој Британији, а које није прекршено, изјавио је адвокат Горан Петронијевић.
Према његовим ријечима, еклатантан примјер тортуре над Караџићем је одлука британских правосудних органа да забране свештенику Српске православне цркве Радмилу Стокићу да га посјети.
- Он је већ неколико пута био код Караџића. Отишао је код њега да задовољи његову потребу за испољавањем вјере и исповиједањем, што је нешто најсветије што сваком човјеку припада ма које вјере био. Међутим, они су чак и то онемогућили, што доказује да су Караџића сва права ускраћена - рекао је Петронијевић.
Петронијевић је истакао да су након овог случаја сви који су имали контакт са Караџићем немоћни да предузму било шта да му помогну, јер су то до сада чинили на основу приче са њим и онога што би им он рекао.
Он је нагласио да они апсолутно вјерују Караџићу, а не судским властима и онима који чине такве врсте прекршаја у кршењу затворских права.
- Али, ми смо сада немоћни зато што Хашки трибунал, односно резидуални механизам, када им се то презентује и каже да погледају шта раде човјеку и да морају да реагују, то негирају и говоре "све је у реду, он измишља" - објаснио је Петронијевић за Срну.
Да све није у реду и да је далеко од тога, напомиње Петронијевић, потврђује управо забрана посјете свештеника Стокића, која је један од еклатантних доказа тортуре над Караџићем.
Свештенику Радмилу Стокићу недавно није дозвољено да посјети Радована Караџића у затвору Албани на острву Вајт.
Стокић је тада изјавио да је већ пет пута посјећивао Караџића, да је и сада тражио дозволу и заказао посјету двије седмице раније, али да му то по доласку у затвор није дозвољено, упркос томе што је путовао осам сати.
Он је додао да је 20 година капелан СПЦ, да је ушао у много затвора од Скандинавије до Естоније и других земља у чијим затворима се налазе српски заточеници и да нигдје није имао ситуацију да му се забрани улазак у затворску капелу.
- До сада се није десило да не могу да служим службу, да не могу да исповиједим и причестим затворенике. То је једино случај у "хришћанској земљи" као што је Енглеска, што је нехумано, недопустиво и неприхватљиво - рекао је Стокић.
