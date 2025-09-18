Ковачевић: Одлука Шмита коју сте ви из ЕУ подржали је изазвала политички земљотрес

Извор:
СРНА
18.09.2025
13:12
Коментари:0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић указао је да је кључна чињеница за БиХ то да се налазимо у великој политичкој кризи, највећој од потписивања Дејтонског споразума и нагласио да то није нешто што се може заобилазити и игнорисати.
"Овдје се догодило то да су грађани у БиХ, и у Федерацији и у Републици Српској, изашли на изборе и бирали своје представнике, поштујући Устав БиХ, уставе Републике Српске и ФБиХ и законе, а да се онда десио прогон демократски изабраних представника грађана и народа на основу нечега што је потпуно у супротности са Уставом БиХ", појаснио је Ковачевић на састанку Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање између ЕУ и БиХ.
Он је нагласио да неко ко се представља високим представником, ко се зове Кристијан Шмит, који није изабран у складу са процедурама које су одређене Дејтонским мировним споразумом, конкретно Анексом 10, и ко покушава да се представља високим представником мимо и противно Уставу БиХ наметао је одређене законе па, између осталог, и оне законе који су најосјетљивији у свакој земљи која жели да се представља као демократска, а ту мислимо на Кривични закон и Изборни закон.
Србија
Преминуо најхрабрији човјек у Србији: Одрекао се трансплатације јетре да би овај орган примио млађи мушкарац
"Устав БиХ јасно каже да постоји само једна једина институција која је надлежна за усвајање и измјену закона и у тој институцији се ми тренутно налазимо, а она се зове Парламентарна скупштина БиХ.
У Уставу БиХ не пише може Парламентарна скупштина, а може можда и неко други коме падне на памет. Не! Пише искључиво може Парламентарна скупштина БиХ. Ако може неко други, ко је при том странац, ко је у БиХ дошао непозван без било каквог мандата барем са оним што обавезује БиХ а то је Дејтонски споразум Анекс 10 поставља се питање - шта ми онда овдје радимо, шта ми овдје глумимо, шта је онда наша улога у свему овоме", истакао је Ковачевић.
Он је додао и да је питање које увијек поставља - да ли постоји и једна земља у ЕУ у којој је тако нешто могуће или да ли постоји иједна земља у ЕУ у којој је некада постојала таква пракса када је та земља као БиХ била кандидат за чланство у ЕУ.
Република Српска
Носовић: Тражићемо измјештање Тужилаштва и Суд БиХ са мјеста логора гдје су мучени и убијани Срби
"Да ли су то европске вриједности, којих кластера је то саставни дио, да имате странца који супротно Уставу намеће законе и то какве законе!? Знате како изгледа та измјена тог Кривичног закона који је наметнуо Шмит? Тако да у њој пише ко не поштује моје одлуке ићи ће у затвор. Па, то не постоји нигдје у свијету и не постоји већ барем један вијек, поготово не у нечему што ми желимо да зовемо слободна Европа или слободна и демократска Европа", констатовао је Ковачевић у обраћању.
И онда, каже он, на основу тога имали смо један правосудни процес који је много више личио на правосудни прогон.
"Не желим сада да износим све квалификације које се у том правосудном политичком прогону могу изговорити и који је на крају на основу такве противуставне измјене закона резултовао осуђујућом пресудом против некога кога су грађани Републике Српске својом већинском вољом изабрали да буде њихов лидер и предсједник Републике.
Морам да вас подсјетим да је БиХ у складу са Уставом састављена од два ентитета и три конститутивна народа а овдје је на основу нечега што је урађено против Устава БиХ, кроз правосудни процес вршен политички прогон лидера једног од два ентитета и једног од три конститутивна народа у БиХ. Ако то није узрок за кризу и ако то није нешто што изазива политички земљотрес онда не знам шта је то", нагласио је Ковачевић.
Осврнувши се на ситуацију прије овог политичког правосудног прогона у режији Кристијана Шмита, Ковачевић је подсјетио да је БиХ имала власт која је функционисала боље него икада прије, која је коначно показала да може да испоручи оно што су захтјеви ЕУ према БиХ, која је усвојила седам закона које је усвојио Савјет министара и Парламентарна скупштина.
Друштво
Студент направио наочале за поспане возаче
"Овдје су колеге рекле да се мора знати ко руши, а ко подржава европски пут БиХ и ко зауставља и ко руши европске законе. Ја вас сада морам питати је ли знате колико је тих седам закона дошло из политичке стране или групације које они представљају? Нула! Тих седам закона су предложили искључиво министри који долазе из СНСД који долазе из Републике Српске и из ХДЗ-а који долазе из ФБиХ. То су резултати на терену", истакао је Ковачевић.
Када је ријеч о Закону о ВСТС, Ковачевић је рекао да је он усвојен у Савјету министара, али је нажалост оборен у Парламентарној скупштински, а оборили су га странке Кемала Адемовића и Мие Абазовић Карамехић, који долазе из исте странке (НиП), Шефика Џаферовића (СДА) и странке опозиције из Републике Српске који се сада покушавају представити као људи који подржавају европски пут.
"Ти људи који подржавају европски пут БиХ нису јединствено подржали ниједан закон који је усвојен на европском путу БиХ. Ниједан једини, нула и онда говоримо о томе како је Република Српска проблем и како Република Српска из неког разлога, а објаснио сам колико је тај разлог важан, прави проблем са европским путем БиХ", појаснио је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.
Што се тиче Плана раста, додао је он, ту програмску реформу су заједно са партнерима из ФБиХ радили људи из СНСД-а и представници Републике Српске.
"Ушли смо у Савјет министара и гласали за План раста. Неко други га је оборио и то није имало везе за СНСД-ом. У међувремену је дошло до новог проблема, између осталог и проблема о којима сам говорио, а и сада тренутно на ту програмску реформу постоји 777 замјерки који су дали сви нивои власти у БиХ од кантона, од оба ентитета и на крају чак и од заједничких институција на нивоу БиХ које треба да усвоје ту програмску реформу
Наш став је да је потребан дијалог политичких лидера у БиХ који су усаглашавали програмску реформу и да је то нешто што може бити ријешено за један уколико постоји воља да се води дијалог", указао је Ковачевић.
Осврнувши се на изјаву шефа Делегације ЕУ у БиХ Луиђија Сореке који је рекао да се видјело и показало да када људи у БиХ дјелују јединствено могу да испоручују и да дају резултате, Ковачевић је упитао па зашто су онда подржали нешто друго, зашто су подржали разбијање тог јединственог наступа, зашто су подржали то да се врши напад и политички прогон само једне од страна у БиХ.
Свијет
Захарова: Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира
"Морам још да кажем да сам под утиском истраживања јавног мњења прије два дана које је радила једна изузетно озбиљна америчка агенција на простору Републике Српске. Подршка европском путу БиХ пала је далеко испод 50 одсто и то је нешто што ме јако жалости. И ја и моја странка од првог дана подржавамо европски пут и убједљиво смо највећи акционари европског пута БиХ.
Али, ово су сада чињенице на терену. Такође, грађани Републике Српске, што се види у том истраживању, кажу и ко су главни кривици за кризу у БиХ. Када им понудите одговоре: Кристијан Шмит, власти у Републици Српској, политичко Сарајево, администрација Доналда Трампа, европска администрација у Бриселу. Број један је апсолутно Шмит и европска администрација у Бриселу која је све то подржала и која је рекла 'да, па имамо правоснажну пресуду која мора да се поштује'. А гдје постоје пресуде у ЕУ које се доносе противно Уставу тих земаља? На то нема одговора", констатовао је Ковачевић.
Он је на крају обраћања изразио наду да ће некада бити прилике да се разговара у неком светлијем тону, који сада није нимало свијетао и весео, али се нада да ће бити боље.
Србија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму