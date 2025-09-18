Извор:
Уништење канонске Украјинске православне цркве (УПЦ) наставља се путем „мим-канонизације" представника кијевског режима, написала је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије на свом Телеграм каналу.
Захарова је скренула пажњу на насловну страну једног украјинског часописа, на којој су шеф кијевског режима Владимир Зеленски и шеф његовог кабинета Андреј Јермак приказани као свеци.
Она је навела да је помислила да је у питању лажна вијест, али се увјерила да није.
„Истина је. Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира. Очигледно, украјински медији пажљиво наговјештавају да је народ спреман чак и на то, само да режим падне“, истакла је Захарова, пише Спутњик.
