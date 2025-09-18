Logo

Захарова: Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира

Извор:

Спутник Србија

18.09.2025

12:46

Коментари:

0
Захарова: Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира
Фото: Танјуг/АП

Уништење канонске Украјинске православне цркве (УПЦ) наставља се путем „мим-канонизације" представника кијевског режима, написала је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије на свом Телеграм каналу.

Захарова је скренула пажњу на насловну страну једног украјинског часописа, на којој су шеф кијевског режима Владимир Зеленски и шеф његовог кабинета Андреј Јермак приказани као свеци.

Дина Диздаревић Шпаго

Друштво

Преминула угледна бх. докторица: Пријатељи се опраштају од ње

Она је навела да је помислила да је у питању лажна вијест, али се увјерила да није.

„Истина је. Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира. Очигледно, украјински медији пажљиво наговјештавају да је народ спреман чак и на то, само да режим падне“, истакла је Захарова, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дина Диздаревић Шпаго, угледна докторица из БиХ

Друштво

Преминула угледна бх. докторица: Пријатељи се опраштају од ње

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

У штрајку 93 притвореника, њих 74 одбија храну

2 ч

0
Мјештани у страху, ноћу не излазе напоље: Медвједи окупирали дјечија игралишта, нападају људе

Свијет

Мјештани у страху, ноћу не излазе напоље: Медвједи окупирали дјечија игралишта, нападају људе

2 ч

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Република Српска

Минић најавио заједничку сједницу Влада Српске и Србије

2 ч

0

Више из рубрике

Мјештани у страху, ноћу не излазе напоље: Медвједи окупирали дјечија игралишта, нападају људе

Свијет

Мјештани у страху, ноћу не излазе напоље: Медвједи окупирали дјечија игралишта, нападају људе

2 ч

0
Мртвачки сандуци на улицама: Марш демонстраната у Паризу, све више ухапшених

Свијет

Мртвачки сандуци на улицама: Марш демонстраната у Паризу, све више ухапшених

3 ч

0
Краљ Чарлс

Свијет

Краљ Чарлс прекинуо традицију дугу преко 400 година

3 ч

0
У аутомобилу познатог пјевача пронађено раскомадано тијело тинејџерке (15)

Свијет

У аутомобилу познатог пјевача пронађено раскомадано тијело тинејџерке (15)

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

07

Умро творац модног бренда који Српкиње обожавају

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner