Мртвачки сандуци на улицама: Марш демонстраната у Паризу, све више ухапшених

Извор:

Телеграф

18.09.2025

11:41

Данас се широм Француске одржавају велики синдикални протести.

Очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната на 250 најављених скупова.

Прошле сриједе у Француској су одржане демонстрације покрета "Блокирајмо све" који се противи планираном буџету због којег је пала влада Франсоа Бајруа и предсједник Емануел Макрон за новог премијера одредио Себастијана Лекорнуа.

На ширем подручју Париза ухапшено је до сада најмање 48 демонатраната.

Главни синдикат француских средњих школа је објавио да је у штрајку 45 одсто наставног кадра широм земље.

Фигаро јавља да се колона демонстраната формирала након блокаде средње школе "Морис Равел" и да учесници марширају дуж трамвајских шина.

Од јутрос је у Француској ухапшено 55 људи.

Од 40 особа ухапшених у Француској, 22 су ухапшене у Марсељу испед тржног центра.

"Заплијењене су бројне маске, опрема за деконтаминацију, спрејеви и петарде", саопштила је полиција на "X".

Франс24 преноси да је полиција у Рену на западу Француске силом отерала ученике који су блокирали улаз у средњу школу "Жан Мас".

Француска полиција је до шест сати јутрос забиљежила шест блокада или покушаја блокада.

Сукоби са полицијом почели су и прије свитања пошто је разбијен покушај блокаде аутобуског депоа у 20. арондисману у Паризу.

