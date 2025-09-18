Мртвачки сандуци на улицама: Марш демонстраната у Паризу, све више ухапшених

Извор:
Телеграф
18.09.2025
11:41
Коментари:0
Данас се широм Француске одржавају велики синдикални протести.
Очекује се између 600.000 и 900.000 демонстраната на 250 најављених скупова.
Република Српска
Почела сједница Парламентарног форума Српска-Србија
Прошле сриједе у Француској су одржане демонстрације покрета "Блокирајмо све" који се противи планираном буџету због којег је пала влада Франсоа Бајруа и предсједник Емануел Макрон за новог премијера одредио Себастијана Лекорнуа.
На ширем подручју Париза ухапшено је до сада најмање 48 демонатраната.
Главни синдикат француских средњих школа је објавио да је у штрајку 45 одсто наставног кадра широм земље.
Фигаро јавља да се колона демонстраната формирала након блокаде средње школе "Морис Равел" и да учесници марширају дуж трамвајских шина.
Ауто-мото
Нови најбогатији човјек на свијету познат је по необичном хобију
Од јутрос је у Француској ухапшено 55 људи.
Од 40 особа ухапшених у Француској, 22 су ухапшене у Марсељу испед тржног центра.
VIDÉO. Manifestions du 18 septembre :; le cortège funèbre des pharmaciens à Angers | Courrier de l'Ouest— Le Courrier de l'Ouest (@courrierouest) September 18, 2025
➡️ https://t.co/rvmW20sGVS pic.twitter.com/niRPQx74f3
"Заплијењене су бројне маске, опрема за деконтаминацију, спрејеви и петарде", саопштила је полиција на "X".
Франс24 преноси да је полиција у Рену на западу Француске силом отерала ученике који су блокирали улаз у средњу школу "Жан Мас".
Република Српска
Лукач: Градска управа се игра са милионима км на штету грађана
Француска полиција је до шест сати јутрос забиљежила шест блокада или покушаја блокада.
Сукоби са полицијом почели су и прије свитања пошто је разбијен покушај блокаде аутобуског депоа у 20. арондисману у Паризу.
Свијет
43 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
01
12
00
11
53
11
46
11
43
Тренутно на програму