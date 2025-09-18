Logo

Полиција хитно упозорила грађане: Већ забиљежене двије жртве

Стеван Лулић

18.09.2025

11:35

Фото: АТВ

Полицијска управа Приједор хитно је упозорила све грађане на превару која се све више шири.

Како кажу, већ су забиљежене двије жртве ове преваре.

"Полицијска управа Приједор апелује на грађане да на захтјев непознатих лица која их контактирају путем чет апликација и друштвених мрежа, не обављају куповину Икс-бонова нити да им на други начин уплаћују новац", поручују из полиције и додају:

"Полицијској управи Приједор су претходних дана пријављена два случаја превара грађана који су куповином и слањем Икс-бонова, на захтјев других лица, оштећени за укупан износ од 1.500,00 КМ".

Полиција објашњава да се преваре углавном заснивају на томе да се непознате особе путем порука или телефонског позива лажно представе као познаници, те наводе оштећена лица на куповину Икс-бонова у различитим новчаним износима, доводећи их на тај начин у заблуду.

"Апелујемо на грађане да буду пажљиви приликом комуникације путем апликација, те да не шаљу новац, нити Икс-бонове особама које је их контактирају, чак и ако тврде да их познају. Све случајеве превара грађани могу пријавити надлежној полицијској станици, а више информација о томе како се заштитити од сајбер криминала и на који начин пријавити сумњу у превару путем интернета грађани могу пронаћи на интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске", закључују у ПУ Приједор.

