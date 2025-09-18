Погледајте како изгледа најдужи тунел на Коридору 5Ц у БиХ

Извор:
18.09.2025
Грађевински радови на тунелу Зеница, главном објекту дионице Понирак – Враца, улазе у завршну фазу.
Ова посљедња дионица, која се надовезује на Зеничку обилазницу, дуга је 3,9 километара, а тунел Зеница са својих 3.370 метара тренутно је најдужи ископани тунел на ауто-путу Коридора 5Ц у Босни и Херцеговини.
Тунел пролази испод планине Вепар и биће опремљен модерном инфраструктуром: 11 попречних веза, три паркирне нише, везе за моторна возила, видеонадзорни систем, телекомуникациона инсталација и хидрантска мрежа. Велики дио опреме биће постављен пред завршетак радова на цијелој дионици, како би се осигурао гарантни рок.
Тренутно се изводе завршни грађевински радови, укључујући постављање хидрантске мреже, регала за каблове, припрему оплата за ослоначки парапет, те финалну обраду плоха и ивица у ревизионим, хидрантским, СОС и електро-нишама.
Уз тунел Зеница граде се и три локална пута – Жељезничка, Доња Грачаница и пут за Клопче, како би се санирале штете настале током градње тунела.
Вриједност уговора за изградњу дионице Понирак – Враца износи 69,5 милиона евра, од чега је 50 милиона евра осигурано путем Европске инвестиционе банке, а 19 милиона евра кроз бесповратна средства Европске уније у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан (ВБИФ).
До сада је кроз БиХ изграђено 126,5 километара ауто-пута Коридора 5Ц. Изградњом ових дионица, корисници ће моћи возити се без прекида на више од 130 километара, од Брадине на улазу у Херцеговину до Поприкуша надомак Жепча.
У галерији погледајте како изгледа тунел Зеница, најдужи на Коридору 5Ц.
