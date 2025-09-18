Какво нас вријеме данас очекује?

Извор:
АТВ
18.09.2025
08:30
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и мало топлије вријеме.
У Херцеговини остаје вјетровито, али ће вјетар током дана слабити, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха од 22 до 28, у вишим предјелима од 17 степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, у Херцеговини у првом дијелу дана умјерен до јак, углавном сјеверних смјерова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завод, јутро је ведро и прохладно, а поред ријека и по котлинама има пролазне магле.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац два, Хан Пијесак четири, Дринић, Рибник Шипово и Сребреница шест, Зеница седам, Фоча, Вишеград, Кнежево, Мркоњић Град, Тузла и Бихаћ осам, Приједор, Калиновик и Чемерно девет, Бањалука, Зворник, Билећа, Нови Град и Сарајево 10, Бијељина, Добој и Брчко 11, Гацко 12, Требиње 17 и Мостар 20 степени Целзијусових.
