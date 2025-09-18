Научници тврде да путовања утичу на то да изгледате млађе

Извор:
Није тајна да су путовања забавна, али нова студија показује да она такође могу да допринесу да људи изгледају млађе.
Нова студија са аустралијског универзитета „Едит Кован“ тврди да се ентропија – процес спорог и неизбјежног пропадања – може успорити путовањем, преноси Си-Ен-Ен.
Према овој студији, многи елементи путовања – као што су упознавање нових људи, боље спавање, нова животна искуства, као и учешће у активностима попут јоге или 'спа' третмана помажу у борби против старења.
Туризам није само одмор и рекреација, каже аутор студије Фангли Ху. Такође може допринети физичком и менталном здрављу људи.
(информер)
