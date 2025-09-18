Logo

Научници тврде да путовања утичу на то да изгледате млађе

18.09.2025

Није тајна да су путовања забавна, али нова студија показује да она такође могу да допринесу да људи изгледају млађе.

Нова студија са аустралијског универзитета „Едит Кован“ тврди да се ентропија – процес спорог и неизбјежног пропадања – може успорити путовањем, преноси Си-Ен-Ен.

Према овој студији, многи елементи путовања – као што су упознавање нових људи, боље спавање, нова животна искуства, као и учешће у активностима попут јоге или 'спа' третмана помажу у борби против старења.

Туризам није само одмор и рекреација, каже аутор студије Фангли Ху. Такође може допринети физичком и менталном здрављу људи.

