Данас обиљежавамо празник родитеља светог Јована: Ово су обичаји које треба испоштовати

Српска православна црква и њени вјерници данас обележавају празник родитеља Светог Јована Крститеља - Светог пророка Захарије и његове супруге, праведне Јелисавете.
Отац светог Јована Претече био је свештеник из племена Аронова.
У вријеме цара Ирода, убице дјеце, служио је Захарија једнога дана у храму у Јерусалиму, када му се у олтару јавио анђео Божји.
Захарија се уплашио, а анђео му рече: Не бој се, Захарија. И објави анђео Захарији да ће му жена Јелисавета родити сина, према молитвама њиховим.
А обоје су били стари, и Захарија и Јелисавета.
Када Захарија посумња у ријечи небесног вјесника, рече му анђео: Ја сам Гаврил што стојим пред Богом. И онеми Захарија од тога часа, и не проговори све док му се син не роди, и докле он не написа на дашчици: Јован му је име. Тада му се отворише уста и он величаше Бога.
Касније, када се роди Господ Исус и када Ирод поче убијати дјецу Витлејемску, посла Ирод људе да нађу и Захаријиног сина и да га убију, јер чу Ирод о свему што се догоди са Захаријом и како се роди Јован.
Видјевши војнике, Јелисавета узе Јована у руке и побјеже с њим од куће, по каменитим и пустим мјестима. А када виде војнике да је јуре, она повика гори: Горо Божја, прими мајку с дјететом! И отвори се стијена и сакри у себи мајку и дијете.
Ирод разјарен што Јован не би посјечен, нареди те посјекоше Захарију пред олтаром.
Крв Захаријина просу се по мермеру и стврдну се као камен, и оста тако као свједочанство злочина Иродова.
А тамо гдје се сакри Јелисавета са Јованом отвори се пећина, и вода протече и палма родна израсте Божјом силом. 40 дана по смрти Захаријиној упокоји се и блажена Јелисавета.
И оста младенац Јован у пустињи, храњен анђелом и чуван Божјим Промислом до онога дана када је требало да се јави на Јордану.
Обучен у свештеничке одежде, премудри, по закону Божијем жртве паљенице си благоугодно приносио, пророче Захарије, и био си свећњак и свједок тајни. Знамења благодати у теби си носио, свемудри, и мачем си био убијен у храму Божијем, Христов пророче, са Претечом моли да се спасу душе наше.
