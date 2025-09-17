Федералне резерве спустиле референтну каматну стопу

17.09.2025
23:09
Амерички систем Федералних Резерви (ФЕД) спустио је референтну каматну стопу на 4,25 одсто, по први пут од повратка Доналда Трампа у Бијелу кућу.
Предсједавајући одбора ФЕД-а Џером Пауел се дуго одупирао Трамповим захтјевима да олакша позајмице, правдајући се страхом од инфлације.
"Успорило се са отварањем радних мјеста а повећали су се ризици од незапослености", изјавио је Пауел на конференцији за штампу у сриједу и упозорио на растућу инфлацију.
Разумно је да ће одговор на Трампове царине бити "једнократни" раст цијена робе из увоза, рекао је Пауел, али је обавеза ФЕД-а да "обезбиједимо да тај једнократни скок нивоа цијена не постане трајан инфлаторни проблем".
Додао је да се тржиште рада налази у "чудном стању равнотеже", гдје су пали и понуда и потражња, што представља додатне ризике за америчку економију.
ФЕД је држао референтну каматну стопу на нули током пандемије коронавируса и прве године предсједништва Џоа Бајдена. У марту 2022. је стопа повећана на 0,4 одсто, да би до марта 2023. скочила на чак 4,9 одсто. Пауел је почео да "попушта" тек пред изборе 2024. године.
Демократе су оптужиле Трампа да врши притисак на Пауела позивима на отпуштање Лисе Кук, једног од гувернера ФЕД-а, која је оптужена да је узела неколико хипотека на основу лажних података. Кук инсистира да Трамп не може да је отпусти и спор о њеном статусу је тренутно пред Врховним судом.
У међувремену је Адријана Куглер, гувернерка коју је именовао Бајден, дала оставку и замијенио ју је Трампов савјетник Стивен Миран. Он је гласао против данашњег смањења каматне стопе, јер је сматрао да треба да се смањи још више, наводи "Гардијан".
