Logo

Федералне резерве спустиле референтну каматну стопу

17.09.2025

23:09

Коментари:

0
Џером Пауел, предсједавајући Федералних резерви
Фото: Tanjug / AP

Амерички систем Федералних Резерви (ФЕД) спустио је референтну каматну стопу на 4,25 одсто, по први пут од повратка Доналда Трампа у Бијелу кућу.

Предсједавајући одбора ФЕД-а Џером Пауел се дуго одупирао Трамповим захтјевима да олакша позајмице, правдајући се страхом од инфлације.

"Успорило се са отварањем радних мјеста а повећали су се ризици од незапослености", изјавио је Пауел на конференцији за штампу у сриједу и упозорио на растућу инфлацију.

Разумно је да ће одговор на Трампове царине бити "једнократни" раст цијена робе из увоза, рекао је Пауел, али је обавеза ФЕД-а да "обезбиједимо да тај једнократни скок нивоа цијена не постане трајан инфлаторни проблем".

Додао је да се тржиште рада налази у "чудном стању равнотеже", гдје су пали и понуда и потражња, што представља додатне ризике за америчку економију.

ФЕД је држао референтну каматну стопу на нули током пандемије коронавируса и прве године предсједништва Џоа Бајдена. У марту 2022. је стопа повећана на 0,4 одсто, да би до марта 2023. скочила на чак 4,9 одсто. Пауел је почео да "попушта" тек пред изборе 2024. године.

Демократе су оптужиле Трампа да врши притисак на Пауела позивима на отпуштање Лисе Кук, једног од гувернера ФЕД-а, која је оптужена да је узела неколико хипотека на основу лажних података. Кук инсистира да Трамп не може да је отпусти и спор о њеном статусу је тренутно пред Врховним судом.

У међувремену је Адријана Куглер, гувернерка коју је именовао Бајден, дала оставку и замијенио ју је Трампов савјетник Стивен Миран. Он је гласао против данашњег смањења каматне стопе, јер је сматрао да треба да се смањи још више, наводи "Гардијан".

Подијели:

Тагови:

Federalne rezerve

kamata

Америка

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ненад Кршић, једини Србин запослен у ОУ Маглај

БиХ

Једини Србин запослен у Општинској управи Маглај мета линча

3 ч

0
Откривен мотив језиве породичне трагедије у Бечу

Свијет

Откривен мотив језиве породичне трагедије у Бечу

3 ч

0
Организован банкет за Трампа у дворцу Виндсор

Свијет

Медији пишу: Ево када ће Лондон признати палестинску државу, помињу и Трампа

3 ч

0
"Руси напредују у свим правцима, Кијев шаље снаге на овај положај"

Свијет

"Руси напредују у свим правцима, Кијев шаље снаге на овај положај"

3 ч

0

Више из рубрике

Sjednica Vlade Republike Srpske

Економија

Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

6 ч

0
Колико зарађују камионџије? Ово су њихове плате по земљама

Економија

Колико зарађују камионџије? Ово су њихове плате по земљама

8 ч

0
Отворен реновирани велики Бинго Ступ

Економија

Отворен реновирани велики Бинго Ступ

10 ч

0
Кинези ће у БиХ градити фабрику гипса, инвестиција од 100 милиона КМ

Економија

Кинези ће у БиХ градити фабрику гипса, инвестиција од 100 милиона КМ

11 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

09

Федералне резерве спустиле референтну каматну стопу

23

01

Спектакл на Енфилду, Бајерн лако против Челсија

22

47

Посљедњи снимак Адне Ровчанин (26): Ништа није слутило на трагедију

22

44

Једини Србин запослен у Општинској управи Маглај мета линча

22

23

Откривен мотив језиве породичне трагедије у Бечу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner