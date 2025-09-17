Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

Извор:
АТВ
17.09.2025
19:23
Поступак додјеле подстицаја за јачање предузетничке инфраструктуре, а са посебним акцентом на развој малих и средњих предузећа.
Главни је разлог доношења Уредбе о поступку додјеле подстицаја за успостављање и јачање предузетничке инфраструктуре.
"Изградња инфраструктуре у пословној зони и други вид предмета подстицаја је адаптација простора и набавка опреме за предузетничке инкубаторе. То су двије врсте подстицаја. Најбитније у овом тренутку је рећи да право на подстицаје имају ЈЛС за пројекте који се кандидују у периоду године у којој се распишу јавни позиви", каже Војин Митровић, министар привреде и предузетништва Републике Српске.
Исплата подстицаја предвиђена је по принципу рефундације. То подразумијева да је подносилац дужан у потпуности да реализује пројекат по основу којег је остварио право на подстицај у прописаном року, након чега доставља извјештај са пратећим доказима. Уколико се на основу извјештаја утврди да су у потпуности реализована сва прихваћена улагања пројекта, приступа се исплати подстицаја кориснику.
Минимална вриједност предмета подстицаја је 50 хиљада, а максимална милион марака. Други предмет је адаптација простора и набавка опреме за предузетничке инкубаторе. Овдје је минимална вриједност пројекта 10 хиљада, а максимална 100 хиљада", каже Митровић.
На сједници Владе донесена је и Одлуку о формирању Координационог одбора за борбу против сиве економије у Републици Српској. Главни задатак ће бити да припреми и координише активности Владе у процесима који се проводе ради борбе и сузбијања сиве економије у области рада и пословања.
"Ви знате да је превасходни циљ мене као Министра у претходном периоду био сузбијање сиве зоне. Сигуран сам да ће ми и кроз овај Координациони одбор наставити да радимо на квалитетном сузбијању сиве зоне у области трговине и туризма, посебно са акцентом на област туризма", каже Денис Шулић, министар трговине и туризма у Влади Републике Српске.
Одбором ће предсједавати министар финансија, а у његовом саставу биће и остали чланови Владе. Како би се на што квалитетнији и ефикаснији начин дошло до смањења сиве зоне и посљедично до привредног раста, закључено је да је значајно је да се у радну групу укључе и организације које представљају привреду и раднике у Републици Српској.
