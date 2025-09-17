Кинези ће у БиХ градити фабрику гипса, инвестиција од 100 милиона КМ

Извор:
Управа Рудника и Термоелектране (РиТЕ) Угљевик до краја године потписаће уговор са кинеском компанијом о изградњи фабрике гипса у Угљевику, који настаје као нуспроизвод одсумпоравања.
Трећи уговор који угљевички гигант потписује са кинеским инвеститорима односи се на земљиште на ком ће бити изграђена фабрика, што је, како истичу из РиТЕ Угљевик, већ годинама био камен спотицања.
Активности око изградње фабрике гипса у Угљевику након три године покренуте су са мртве тачке, истакнуто је из РиТЕ Угљевик.
Спорно је, како објашњавају, било питање земљишта на ком ће се фабрика градити, али ти преговори су у завршној фази и уговор са кинеским инвеститором биће потписан до краја године.
Дико Цвијетиновић, директор РиТЕ Угљевик, каже да је ово инвестиција већој од 100 милиона марака и очекују да ће све бити завршено до краја ове године.
"И ту смо имали препреке из претходног периода јер су парцеле биле у власништву локалне заједнице и имали смо опструкције. Кренули смо у реализацију послова и дошли у ситуацију да формирамо јединствену парцелу, која ће бити продата инвеститорима из Кине", наводи Цвијетиновић.
Овај уговор биће трећи који ће угљевички гигант потписати са кинеском компанијом "БНБМ", која ће градити фабрику у Угљевику. Први уговор потписан је 2022. године и договорено је да ће РиТЕ Угљевик имати десет посто учешћа у будућој фабрици гипса.
Основну сировину добијали би из термоелектране, којој након процеса одсумоправања остају огромне количине гипса као нуспроизвода. Како је раније истицано у медијима, заједничкој фирми у којој доминантно учешће имају Кинези, гарантоване су количине за 18 година.
Подршку је обећала и локална заједница, јер би отварање фабрике значило око 100 нових радних мјеста.
Поред гипсаре, у Угљевику за наредни период најављују и отварање сопственог рудника кречњака који је потребан за несметан рад постројења за одсумпоравање. Како је истакнуто, то ће бити још један корак у правцу смањења трошкова овог гиганта, преноси Бизнисинфо.
