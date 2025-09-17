Сузана Манчић открила да ли су она и Халид Бешлић били у вези

Извор:
У посљедње вријеме се у медијима често прича и пише о животу легендарног пјевача Халида Бешлића.
Он је недавно завршио у болници због проблема са здрављем, док су се бројне колеге из региона огласиле и пружиле су му подршку.
Писало се и да је Халид давно био заљубљен у пјевачицу и водитељку Сузану Манчић, пише "Гранд".
Она се сада огласила за домаће медије и открила је да ли је са Фолкером некада била у љубавној вези.
"Неко вријеме смо радили заједно. Гостовала сам на његовим концертима и увијек смо имали одличну енергију на наступима широм Југославије. Али, никакве љубавне приче није било. Од срца желим Халиду Бешлићу да добије ову животну битку. Желим му све најбоље, њему и његовој породици, и још много добрих пјесама, јер он је велики пјевач и добар човјек", рекла је она.
