Починила кривично дјело, па побјегла у Елиту

Извор:

Информер

17.09.2025

13:14

Коментари:

0
Елита 9, ријалити почео
Фото: Screenshot / YouTube

Ријалити учесница Сара Раичевић нашла се на мети осуде познатог стилисте коме је остала дужна позамашну суму новца због чега је јавно проговорио о њеној неодговорности.

Од самог старта девете сезоне "Елите" пажњу је привукла Сара Раичевић, која је првог дана "Елите" бацила око на Марка Јањушевића Јањуша. Док се она упознаје са животом у ријалитију напољу су испливали докази о њеној неодговорности, али и кршењу закона.

Наиме, познати стилиста огласио се на дан њеног уласка у "Елиту" и открио да му је Сара остала дужна позамашну суму новца.

"Све је требало да буде регулисано данас, сачекао сам до посљедњег тренутка да ми новац легне на рачун. С обзиром да новац није испоштован, а дотична вечерас улази у ријалити, дужан сам да јавно објавим о коме се ради и да се стане на пут овако неодговорном и безобразном понашању", написао је стилиста и означио Сарин Инстаграм профил.

Убрзо затим појавили су се докази да Раичевићева не дугује само познатом стилисти, већ је ојадила и један бутик за гардеробу.

policija hrvatska

Регион

Хаос у Загребу: Шетао са бомбом по граду, па потегао пиштољ на полицију

"Драге наше колеге, на сљедећем сторију ћемо објавити купца који није преузео пакет, а поручио је у износу од 26.000 динара. На све то лаже да ће преузети, што се наравно није десило. Топла препорука за блок", навели су из бутика, такође означивши Сарин профил.

(информер)

elita

Коментари (0)
