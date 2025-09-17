Починила кривично дјело, па побјегла у Елиту

Извор:
Информер
17.09.2025
13:14
Коментари:0
Ријалити учесница Сара Раичевић нашла се на мети осуде познатог стилисте коме је остала дужна позамашну суму новца због чега је јавно проговорио о њеној неодговорности.
Од самог старта девете сезоне "Елите" пажњу је привукла Сара Раичевић, која је првог дана "Елите" бацила око на Марка Јањушевића Јањуша. Док се она упознаје са животом у ријалитију напољу су испливали докази о њеној неодговорности, али и кршењу закона.
Наиме, познати стилиста огласио се на дан њеног уласка у "Елиту" и открио да му је Сара остала дужна позамашну суму новца.
"Све је требало да буде регулисано данас, сачекао сам до посљедњег тренутка да ми новац легне на рачун. С обзиром да новац није испоштован, а дотична вечерас улази у ријалити, дужан сам да јавно објавим о коме се ради и да се стане на пут овако неодговорном и безобразном понашању", написао је стилиста и означио Сарин Инстаграм профил.
Убрзо затим појавили су се докази да Раичевићева не дугује само познатом стилисти, већ је ојадила и један бутик за гардеробу.
Регион
Хаос у Загребу: Шетао са бомбом по граду, па потегао пиштољ на полицију
"Драге наше колеге, на сљедећем сторију ћемо објавити купца који није преузео пакет, а поручио је у износу од 26.000 динара. На све то лаже да ће преузети, што се наравно није десило. Топла препорука за блок", навели су из бутика, такође означивши Сарин профил.
(информер)
Градови и општине
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
32
15
29
15
20
15
09
15
09
Тренутно на програму