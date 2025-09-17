Мајке у Шпанији међу најугроженијима по менталном здрављу у Европи

Извор:
Телеграф
17.09.2025
12:44
Коментари:0
Шпанске мајке предњаче по анксиозности и исцрпљености, а чак 78 одсто њих пријавило је да има осјећај "менталне преоптерећености", што је за око 10 одсто више од европског просека (67 одсто).
То је закључак студије "Стање мајчинства у Европи 2024", која ће у понедељак 22. септембра бити представљена у Европском парламенту.
У истраживању које је спровела међународна невладина организација "Make Mothers Matter (МММ)" наводи се да је 57 одсто жена пријавило да има проблеме са менталним здрављем, у поређењу са 50 одсто у ЕУ, што како оцењују аутори, указује на "тиху кризу која утиче на ментално здравље мајки". Студија се заснива на искуствима 9.600 мајки из Белгије, Чешке, Француске, Немачке, Ирске, Италије, Пољске, Португалије, Словачке, Шпаније, Шведске и Велике Британије, преноси РТВЕ.
Свијет
Држава одобрила еутаназију чувеном писцу који пати од деменције
Упркос напретку у областима као што су усклађивање породичног и професионалног живота, транспарентност плата и приступ бризи, и даље постоје озбиљне разлике које доводе до великог психичког оптерећења мајки, наводи се у извјештају.
На питање да ли су патиле од различитих проблема менталног здравља у посљедњој години, 42 одсто шпанских мајки је изјавило да је патило од анксиозности (32 одсто је просјек ЕУ), једна петина жена (20 одсто) навело је да је патило од депресије (16 одсто у Европи), 21 проценат је пријавило сагоревање на послу (18 одсто у Европи), а 17 одсто мајки са дјецом млађом од годину дана је изјавило да је патило од постпорођајне депресије, док је европски просјек 10 одсто.
Према студији "Стање мајчинства у Европи 2024", главни узрок лошег менталног здравља мајки лежи у преоптерећености кућним и професионалним обавезама, будући да 64 одсто кућних послова у Шпанији и даље обављају жене, без обзира на то да ли су запослене или не. Само 53 одсто мајки у Шпанији осјећа да је њихова улога у друштву призната, док је европски просјек 59 процената.
- Када су мајке искључене из наших система, када се њихов посао његовања игнорише, не подржава и не дијели, цијело друштво плаћа цијену - каже извршни директор МММ-а Afaf Abunuadar.
У истраживању се указује на потребу за унапређењем социјалних политика и наводи да је 56 одсто мајки задовољно бенефицијама које добијају током породиљског одсуства (исти проценат у Европи), 63 одсто се слаже са трајањем одсуства (једнако просеку за остатак Европе), а 36 одсто не доји због потешкоћа са дојењем (32 одсто у Европи).
Економија
Састанак с трговцима у Влади: Због чега расту цијене у Српској
У студији је анализиран и удио мајки које раде пуно радно вријеме након рођења првог дјетета, који је опао са 79 одсто на 52 одсто, док би 66 одсто мајки жалило да има радни распоред који боље одговара њиховој новој ситуацији по повратку на посао. Како се наводи, 54 одсто би желело финансијску помоћ за бригу о дјеци, а 52 одсто жена би жељеле могућност да више раде на даљину.
Такође, 56 одсто мајки је задовољно финансијском подршком током породиљског одсуства (исто као и европски просјек), 63 одсто је задовољно трајањем породиљског одсуства, што је такође у складу са ЕУ просјеком, док 36 процената мајки није дојило због проблема са дојењем (ЕУ просек: 32 одсто)
Комплетан извјештај биће представљен Европском парламенту на седници која има за циљ да истакне питања као што су потреба за поновним вредновањем мајчинства, већим улагањима у подршку менталном здрављу мајки, праведном расподелом неплаћеног кућног рада и прилагођавањем свијета рада реалности породичних и неговатељских обавеза.
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму