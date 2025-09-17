Logo

Ево када почиње јесен

Извор:

Танјуг

17.09.2025

09:48

Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

Јесен почиње у понедјељак, 22. септембра у 20.19 часова, саопштило је данас Астрономско друштво "Руђер Бошковић".

Како се наводи, у исто вријеме ће за становнике на јужној Земљиној полулопти почети пролеће.

кит-кит убица-орка

Занимљивости

Ево зашто китови убице нападају бродове

На дан почетка јесени, Сунце у Београду излази у 6:25 часова, а залази у 18:35 часова, што значи да ће обданица да траје 12:10 часова, а ноћ 11:50 часова.

Невријеме у Индији

Свијет

Невријеме однијело најмање 15 живота

На дан јесење равнодневице обданица и ноћ нису једнаке дужине, јер Земљина атмосфера привидно уздиже Сунце изнад хоризонта, наводи се у саопштењу.

