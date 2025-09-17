Logo

Синер поново у центру скандала: Кина му украла мождане таласе?

Извор:

Б92

17.09.2025

09:13

Коментари:

0
Синер поново у центру скандала: Кина му украла мождане таласе?
Фото: Tanjug

Италијански тенисер Јаник Синер поново је дио истраге, али не због некаквог прекршаја.

Умјесто тога, ово више има везе са матичном компанијом која производи најсавременије слушалице које носи током тренинга како би побољшао концентрацију.

Истраживачки новинар Пабло Торе бавио се овим случајем по питању "ФокусКалм" компанијом.

Невријеме у Индији

Свијет

Невријеме однијело најмање 15 живота

"Харвардски стартап је финансирала кинеска влада скоро деценију прије селидбе у Кину и успоставио је партнерство са компанијама за роботику како би обучавао будуће војнике", подијелио је Торе снимак разговора.

Читава епизода његове емисије "Пабло Торе открива" под називом "Да ли је Кина украла мождане таласе Јаника Синера?" постоји на Јутјубу.

Тореова истрага прелази границе спорта, технологије и међународне политике и вјероватно ће довести до веће приче.

Иначе, Торе је новинар који је недавно почео да се бави и Кавајем Ленардом , те афером у вези са његовом сарадњом са преварантском компанијом за садњу дрвећа.

Moskva Kremlj

Свијет

Најтраженији човјек први пут снимљен у јавности

Наредни Синеров турнир биће баш у Пекингу 24. септембра, тако да ће бити интересантно уколико буде добио питања на ову тему, пише Б92.

