Синер поново у центру скандала: Кина му украла мождане таласе?

Италијански тенисер Јаник Синер поново је дио истраге, али не због некаквог прекршаја.
Умјесто тога, ово више има везе са матичном компанијом која производи најсавременије слушалице које носи током тренинга како би побољшао концентрацију.
Истраживачки новинар Пабло Торе бавио се овим случајем по питању "ФокусКалм" компанијом.
"Харвардски стартап је финансирала кинеска влада скоро деценију прије селидбе у Кину и успоставио је партнерство са компанијама за роботику како би обучавао будуће војнике", подијелио је Торе снимак разговора.
Читава епизода његове емисије "Пабло Торе открива" под називом "Да ли је Кина украла мождане таласе Јаника Синера?" постоји на Јутјубу.
Тореова истрага прелази границе спорта, технологије и међународне политике и вјероватно ће довести до веће приче.
Иначе, Торе је новинар који је недавно почео да се бави и Кавајем Ленардом , те афером у вези са његовом сарадњом са преварантском компанијом за садњу дрвећа.
Наредни Синеров турнир биће баш у Пекингу 24. септембра, тако да ће бити интересантно уколико буде добио питања на ову тему, пише Б92.
Superstars like Jannik Sinner and Mikaela Shiffrin use FocusCalm headsets that help train their minds.— Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) September 16, 2025
However, a six-month investigation by @hntrbrkmedia and PTFO reveals that FocusCalm’s parent company, BrainCo, a Harvard startup, was funded by Chinese government entities for… pic.twitter.com/j0mNemoYx1
