Шок снимак се и даље врти! Српкиња насред Ролан Гароса мијењала гаћице?

Јелена Јанковић, некада број 1 свјетског тениса остаће упамћена и по легендарној сцени на Ролан Гаросу.
Наиме, Џеј-Џеј је насред терена, на клупи у паузи између гемова мијењала доњи веш?!
Бивша српска тенисерка важила је за једну од најзгоднијих тенисерки планете. Потврда свега су и издања са плаже, аутфити на црвеном тепиху, на крају, пљуштали су коментари и о њеном изгледу на терену, у разним варијантама хаљиница.
Е сад, оно што се посебно памти из богате каријере Јелене Јанковић је и детаљ са Ролан Гароса из 2006. године, када је мечу против Мерион Бартоли у 2. колу побиједила 2:1 у сетовима, мијењала веш, због како је, послије меча објаснила - неудобности.
У завршници другог сета и гледаоци крај терена, али и они поред малих екрана остали су у шоку, али да се не лажемо, добила је овације са трибина. Чак се и она смијала док је мијењала гаћице, пише Информер.
