Logo

Шок снимак се и даље врти! Српкиња насред Ролан Гароса мијењала гаћице?

16.09.2025

20:03

Коментари:

0
Шок снимак се и даље врти! Српкиња насред Ролан Гароса мијењала гаћице?

Јелена Јанковић, некада број 1 свјетског тениса остаће упамћена и по легендарној сцени на Ролан Гаросу.

Наиме, Џеј-Џеј је насред терена, на клупи у паузи између гемова мијењала доњи веш?!

Бивша српска тенисерка важила је за једну од најзгоднијих тенисерки планете. Потврда свега су и издања са плаже, аутфити на црвеном тепиху, на крају, пљуштали су коментари и о њеном изгледу на терену, у разним варијантама хаљиница.

Е сад, оно што се посебно памти из богате каријере Јелене Јанковић је и детаљ са Ролан Гароса из 2006. године, када је мечу против Мерион Бартоли у 2. колу побиједила 2:1 у сетовима, мијењала веш, због како је, послије меча објаснила - неудобности.

У завршници другог сета и гледаоци крај терена, али и они поред малих екрана остали су у шоку, али да се не лажемо, добила је овације са трибина. Чак се и она смијала док је мијењала гаћице, пише Информер.

Подијели:

Тагови:

Jelena Janković

tenis

Rolan Garos

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова земља уводи забрану телефона у свим школама

Свијет

Ова земља уводи забрану телефона у свим школама

2 ч

0
Сарајево завијено у црно: Дјевојка преминула два дана након вјенчања

Хроника

Сарајево завијено у црно: Дјевојка преминула два дана након вјенчања

2 ч

0
Подигнута оптужница против Калина Ђорђескуа

Свијет

Подигнута оптужница против Калина Ђорђескуа

2 ч

0
САД увела нове санкције Ирану

Свијет

САД увела нове санкције Ирану

3 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић узвраћа ударац Камерону Норију из Велике Британије током трећег кола Отвореног првенства САД у тенису, у петак, 29. августа 2025. године, у Њујорку.

Тенис

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

1 д

8
Објављена нова АТП листа: Ево на ком мјесту је Ђоковић

Тенис

Објављена нова АТП листа: Ево на ком мјесту је Ђоковић

1 д

0
Новак и Стефан на мечу Дејвис купа: Камере их одмах снимиле

Тенис

Новак и Стефан на мечу Дејвис купа: Камере их одмах снимиле

2 д

0
Тениски рекет

Тенис

Србија изборила останак у Свјетској групи један Дејвис купа

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

21

59

Трагедија у Брчком: Отац аутомобилом прегазио сина

21

55

Трамп нашао америчког купца за ТикТок

21

50

У сплитском затвору преминуо истражни затвореник

21

39

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner