Подигнута оптужница против Калина Ђорђескуа

16.09.2025

19:17

Румунско тужилаштво подигло је данас оптужницу против Калина Ђорђескуа, лидера крајње деснице и главног кандидата на прошлогодишњим отказаним предсједничким изборима, због покушаја нарушавања националне безбједности.

Тужилаштво је саопштило да докази показују да је након отказивања избора Ђорђеску заједно са Хорацијем Потром, бившим војним легионарем из Француске, планирао насилне протесте, преноси Ројтерс, додајући да није познато када ће суђење почети.

Поред Ђорђескуа, тужилаштво је оптужило још 21 особу, укључујући Потру.

Тужилаштво је саопштило да је Потра, након тајног састанка са Ђорђескуом, формирао "паравојну групу од 21 члана која је одлучила да оде у престоницу Букурешт како би покренула протесте са циљем да придобије широку подршку становништва против институција правне државе".

васпитачи-штрајк-бањалука-16092025

Бања Лука

Протест васпитача у Бањалуци: "Нису нам испуњени захтјеви, а од њих нећемо одустати"

Главни тужилац Алекс Флорента рекао је новинарима да су кривичне истраге откриле низ хибридних напада на Румунију током прошле године, усмјерених на бираче и слабљење државних институција.

Кампања је обухватала сајбер нападе, јавне догађаје и дезинформације на интернету, а Москва је негирала умијешаност у кампање дезинформација.

Флорента је додао да је Ђорђеску имао користи од интензивних онлајн кампања, са подацима који показују да је бивши предсједнички кандидат промовисао садржаје у више од 40 онлајн група познатих по ширењу дезинформација, са укупно 1,3 милиона чланова.

Румунија, чланица ЕУ и НАТО, у децембру прошле године је отказала предсједничке изборе због сумњи на руско мијешање у корист Ђорђескуа, који је био оштар критичар НАТО-а, Брисела и западне подршке Украјини.

Избори су поновљени у мају, а побеијдио је проевропски центриста Никушор Дан.

Ђорђескуу је забрањено да се поново кандидује, против њега се воде две истраге, а он негира било какву кривицу.

