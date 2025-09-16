САД увела нове санкције Ирану

16.09.2025
19:04
Коментари:0
САД су увеле нове санкције Ирану, које су усмјерене на појединце и ентитете за које Вашингтон тврди да финансирају војску Исламске Републике, саопштило је америчко Министарство финансија.
Међу санкционисама су ентитети у Хонг Конгу и Уједињеним Арапским Емиратима.
У саопштењу се наводи да су они који су мета санкција помагали у координацији трансфера средстава, укључујући новац од продаје иранске нафте, што се користи за јачање иранске војске и Корпуса исламске револуционарне гарде, њене јединице Кудс и Министарства одбране.
Америчке санкције генерално забрањују америчким појединцима и компанијама да се баве било каквим пословним трансакцијама са онима који су санкционисани.
