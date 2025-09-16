Logo

САД увела нове санкције Ирану

16.09.2025

19:04

САД увела нове санкције Ирану
Фото: Brett Sayles/Pexels

САД су увеле нове санкције Ирану, које су усмјерене на појединце и ентитете за које Вашингтон тврди да финансирају војску Исламске Републике, саопштило је америчко Министарство финансија.

Међу санкционисама су ентитети у Хонг Конгу и Уједињеним Арапским Емиратима.

У саопштењу се наводи да су они који су мета санкција помагали у координацији трансфера средстава, укључујући новац од продаје иранске нафте, што се користи за јачање иранске војске и Корпуса исламске револуционарне гарде, њене јединице Кудс и Министарства одбране.

Америчке санкције генерално забрањују америчким појединцима и компанијама да се баве било каквим пословним трансакцијама са онима који су санкционисани.

Тренутно на програму

