Сутра без струје остају 23 улице и три насеља у Бањалуци

16.09.2025

19:02

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Без струје у Бањалуци сутра, 17. септембра ће бити 23 улице и три насеља, саопштено је из "Електрокрајине".

Од девет до 11 часова без струје ће бити дијелови улица Алеја Светог Саве бр. 2-20, Бана др Тодора Лазаревића, Бана Лазаревића, Новака Пивашевића и Симе Шолаје, док ће од 11.30 до 13.30 часова без струје ће бити дијелови улице Владике Платона.

Како додају, од девет до 13.30 часова без струје ће бити, дио насеља Љубачева, док ће од девет до 14 часова без струје бити Краља Александра И Карађорђевића, Вељке Зељковића, Дујке Комљеновића, Милана Радмана и Драгише Васића.

Од 8.30 до 14.30 без струје ће бити дијелови улица Симеуна Ђака, Косовке д‌јевојке, Булевар војводе Петра Бојовића, Симе Миљуша, Булевар Степе Степановића бр. 120-187, Милана Карановића, Стевана Првовјенчаног, Јосифа Панчића, Др Војислава Ђеде Кецмановића бр. 13, Булевар Десанке Максимовић, Јована Јанчића бр. 10, Косте Јарића, Милице Стојадиновић Српкиње, Саничких жеталаца, Српских устаника, Југ Богдана и Церска.

"Од 8.30 до 14.30 часова без струје ће бити дијелови насеља Рацуне и Леденице", саопштено је из "Електропривреде".

Струја

Бањалука

