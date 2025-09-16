Logo

Колапс: Око 36.000 потрошача у Бањалуци без струје

16.09.2025

13:50

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Више бањалучких насеља је данас око 12 часова остало без електричне енергије због хаварије на прекидачу у 110 кВ трафостаници "Бањалука 6" у власништву "Електропреноса БиХ", саопштено је из "Електрокрајине".

Додали су да је хаварија посљедично довела до прекида у испоруци електричне енергије за око 36.000 потрошача који се напајају са "Електропреносових" 110 кВ трафостаница "Бањалука 3" и ТС "Бањалука 4".

zatvor celija

Хроника

Добојлија оцу крао пензију и пријетио му убиством

"То су дијелови насеља Центар и Борик и насеља Кочићев вијенац, Лауш, Паприковац, Петрићевац, Сарачица, Бронзани Мајда, Туњице, Рамићи, Залужани, Куљани, Пријечани и Барловци", казали су из "Електрокрајине", преноси портал "Независне".

Навели су да је од 12.45 почело постепено напајање потрошача са ТС "Бањалука 3" (дијелови насеља Центар и Борик и насеља Кочићев вијенац, Лауш, Паприковац, Петрићевац, Сарачица и Бронзани Мајдан) те је до 13 часова већи дио тих потрошача добио електричну енергију.

Селак на састанку са директором затвора

Република Српска

Горан Селак издао наређење: Измјештају се затвореници

"Радови на успостави напајања потрошача са ТС "Бањалука 4" (Туњице, Рамићи, Залужани, Куљани, Пријечани и Барловци) су у току, те се очекује да у наредним часовима и ти потрошачи добију електричну енергију", закључује се у саопштењу "Електрокрајине".

