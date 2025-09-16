Колапс: Око 36.000 потрошача у Бањалуци без струје

Извор:
Више бањалучких насеља је данас око 12 часова остало без електричне енергије због хаварије на прекидачу у 110 кВ трафостаници "Бањалука 6" у власништву "Електропреноса БиХ", саопштено је из "Електрокрајине".
Додали су да је хаварија посљедично довела до прекида у испоруци електричне енергије за око 36.000 потрошача који се напајају са "Електропреносових" 110 кВ трафостаница "Бањалука 3" и ТС "Бањалука 4".
"То су дијелови насеља Центар и Борик и насеља Кочићев вијенац, Лауш, Паприковац, Петрићевац, Сарачица, Бронзани Мајда, Туњице, Рамићи, Залужани, Куљани, Пријечани и Барловци", казали су из "Електрокрајине", преноси портал "Независне".
Навели су да је од 12.45 почело постепено напајање потрошача са ТС "Бањалука 3" (дијелови насеља Центар и Борик и насеља Кочићев вијенац, Лауш, Паприковац, Петрићевац, Сарачица и Бронзани Мајдан) те је до 13 часова већи дио тих потрошача добио електричну енергију.
"Радови на успостави напајања потрошача са ТС "Бањалука 4" (Туњице, Рамићи, Залужани, Куљани, Пријечани и Барловци) су у току, те се очекује да у наредним часовима и ти потрошачи добију електричну енергију", закључује се у саопштењу "Електрокрајине".
