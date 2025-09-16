Logo

Човјека убила струја док је прао ауто

Извор:

Агенције

16.09.2025

13:07

Коментари:

0
Док је прао минивошем у дворишту породичне куће у Каштелима, 35-годишњег мушкарца из Сиска убила је струја, јавља "Далматински портал".

Несретан случај догодио се у суботу око 15 сати.

Позвана је Хитна помоћ, а упркос покушајима реанимације, несретном мушкарцу није било спаса.

Полиција је обавила увиђај на мјесту догађаја, а о трагедији је обавијештено Жупанијско државно тужилаштво у Сплиту.

Дежурни замјеник наложио је обдукцију.

