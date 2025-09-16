Човјека убила струја док је прао ауто

Извор:
Агенције
16.09.2025
13:07
Коментари:0
Док је прао минивошем у дворишту породичне куће у Каштелима, 35-годишњег мушкарца из Сиска убила је струја, јавља "Далматински портал".
Несретан случај догодио се у суботу око 15 сати.
Позвана је Хитна помоћ, а упркос покушајима реанимације, несретном мушкарцу није било спаса.
Полиција је обавила увиђај на мјесту догађаја, а о трагедији је обавијештено Жупанијско државно тужилаштво у Сплиту.
Дежурни замјеник наложио је обдукцију.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму