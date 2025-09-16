Више бањалучких насеља остало без струје

Извор:
АТВ
16.09.2025
12:44
Коментари:0
Више бањалучких насеља данас око подне остало је без напајања електричном енергијом.
До квара је дошло у 110 kV ТС Бањалука 3 и 4 у власништву Електропреноса БиХ око 12 часова-
Електрокрајина у сарадњи са Електропреносом ради на успостави дјелимичног напајања преко других 110 kV ТС док се не санирају кварови у ТС БЛ 3 и 4.
Због нестанка струје, велики број семафора у граду није у функцији па се свим учесницима у саобраћају савјетује додати опрез.
Регион
21 мин0
Сцена
45 мин0
Србија
48 мин0
Србија
50 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму