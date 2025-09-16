Logo

Више бањалучких насеља остало без струје

Извор:

АТВ

16.09.2025

12:44

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Више бањалучких насеља данас око подне остало је без напајања електричном енергијом.

До квара је дошло у 110 kV ТС Бањалука 3 и 4 у власништву Електропреноса БиХ око 12 часова-

Електрокрајина у сарадњи са Електропреносом ради на успостави дјелимичног напајања преко других 110 kV ТС док се не санирају кварови у ТС БЛ 3 и 4.

Због нестанка струје, велики број семафора у граду није у функцији па се свим учесницима у саобраћају савјетује додати опрез.

Бањалука

електрична енергија

