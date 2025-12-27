Logo
Принц Вилијам жели да ријеши питање Ендруа прије смрти краља Чарлса

АТВ

27.12.2025

16:02

0
Принц Вилијам жели да ријеши питање Ендруа прије смрти краља Чарлса
Фото: Tanjug/AP/Matthew Horwood

Принц Вилијам наводно жели да прије смрти краља Чарлса ријеши скандал са ујаком Ендруом и уклони га из центра монархије.

Принц Вилијам наводно жели да коначно рашчисти породичне скандале повезане са својим компромитованим ујаком, некадашњим принцем Ендруом, и то прије смрти тешко обољелог краља Чарлса, тврди краљевски биограф Ендру Лоуни.

Аутор књиге „Entitled: The Rise and Fall of the House of York" у изјави за Page Six наводи да је принц од Велса ријешен да оконча заштиту коју је Ендру до сада уживао унутар породице.

Свијет

Трамп оптужен за наводно силовање: Министарство одмах све објаснило

„Ендру је забринут због онога што га чека. Свјестан је да више неће бити заштићен. Вилијам ће се позабавити њим", рекао је Лоуни.

Према његовим ријечима, Вилијам жели да ријеши ово питање док је краљ Чарлс још жив, како би се отклонио терет скандала који годинама оптерећује британску монархију.

„План је да се све представи као да Ендру одлази добровољно, да је послушан и да ради оно што му је речено. Али то је само фасада", тврди биограф.

Лоуни сматра да је мало вјероватно да ће Ендру, који има 65 година, мирно прихватити одлазак. Напротив, очекује да ће пружати снажан отпор и тражити бројне гаранције – укључујући велику кућу, бројно особље, баштована, возача, домаћицу и кувара.

Свијет

Објављене шок фотографије Есптајна: Тренутак када је први пут покушао самоубиство

И други син краљице Елизабете остао без титуле

Раније ове године, други син покојне краљице Елизабете II остао је без титуле „принц" и принуђен је да напусти луксузну резиденцију Ројал Лоџ, након што су поново у фокус јавности дошле његове везе са покојним Џефријем Епстајном, осуђеним сексуалним преступником.

Данас је познат под именом Ендру Маунтбатен-Виндзор, док је његова бивша супруга Сара Фергусон такође остала без титуле војвоткиње од Јорка.

Вирџинија Џуфре, жртва трговине људима у Епстајновој мрежи, годинама је тврдила да је била приморана на сексуални однос са Ендруом када је имала 17 година. Иако је он оптужбе негирао, 2022. године јој је исплатио вишемилионску одштету. Џуфре је преминула у априлу ове године у 41. години живота.

Свијет

Ко је Нада - Епстајнова ''робиња из Југославије''

Недавно објављени мејл из 2021. године, пронађен у документацији повезаној са Епстајном, наводно открива да је Ендру питао његову блиску сарадницу Гислејн Максвел да ли му је „пронашла неке нове непримјерене пријатеље".

Максвел, која има 63 године, тренутно служи 20-годишњу затворску казну због трговине људима, иако је недавно пребачена у затвор са знатно блажим условима.

Лоуни најављује да ће проширено папирно издање његове књиге донијети бројна нова и шокантна свједочења.

Најновија вијест

Србија

На снази је акција "Вихор": Бака била са унуком кад ју је нападач избо ножем!

„Скоро сваки дан ми се јаве двије или три особе са причама о сусретима са Ендруом – бивши школски другови, колеге из морнарице, чланови особља, дипломате, па чак и људи из обавјештајних служби чија су упозорења била игнорисана", тврди аутор.

Наводи укључују и приче о одвођењу проститутки у хотеле у Хонг Конгу, као и о сексуалном узнемиравању чланова обезбјеђења, што Лоуни описује као „изузетно непримјерено понашање".

Он додаје и да је некада блиска веза између Ендруа и његове бивше супруге Саре Фергусон у потпуности окончана.

(Њујорк пост)

