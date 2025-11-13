"Не могу више ово да поднесем": Принц сазнао да је све процурило у јавност

13.11.2025
15:36
Нови детаљи су се појавили у јавности о афери бившег британог принца са осуђеним сексуалним преступником Џерфријем Епстајном.
Бивши британски принц Ендру Маунтбатен-Виндзор наводно је у имејлу осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстајну и његовој партнерки Гислејн Максвел написао да "више не може да поднесе ситуацију", након што је прије 14 година сазнао да ће британске новине да објаве причу у којој се помињу он, Епстајн и Максвел.
Имејл је дио документације из Епстинове заоставштине која је објављена у сриједу, пише Би-Би-Си. Документи укључују и размјену порука у којима се помиње предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп.
Према објављеним документима, бивши принц је одговорио на имејл са правом на одговор који је лист "Мејл он Сандеј" послао Максвел у марту 2011. године.
"Шта је све ово? Не знам ништа о овоме! Морате то да кажете, молим вас. Ово нема никакве везе са мном. Не могу више ово да поднесем", написао је Ендру.
Демократе у Конгресу САД затражиле су од Ендруа да одговори на питања у оквиру истраге о Епстајну, који је умро у затвору 2019. године док је чекао суђење за кривична дјела трговине људима у сврху сексуалне експлоатације. Бивши принц још није одговорио на позив Одбора да свједочи, рекао је конгресмен Сухас Субрамањам.
Вирџинија Ђуфре, која је раније ове године извршиал самоубиство, тврдила је да је Ендру имао сексуалне односе са њом док је била тинејџерка.
Ендру је оптужбе негирао и постигао вансудски договор 2022. године, без признања одговорности или извињења.
Раније овог месеца одузете су му све титуле.
