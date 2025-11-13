Logo
Ватрогасац се запалио, познат разлог

13.11.2025

14:11

Ватрогасац се запалио, познат разлог
Фото: Pixabay

Ватрогасац по уговору запалио се у сриједу испред зграде ватрогасне јединице у западном Ирану у знак протеста због четири мјесеца неисплаћених плата, због чега је у критичном стању с опсежним опекотинама.

Шахо Сафари (34), отац двоје д‌јеце, задобио је опекотине које су прекривале отприлике 30 одсто тијела, укључујући руке, груди, врат и рамена.

Тренутно је на респиратору на од‌јелу интензивне његе у болници Ковсар у Санандају, гд‌је је његово стање описано као критично.

Сафари је радио за ватрогасну јединицу општине Санандај око четири године по привременим уговорима, према информацијама које је добио "IranWire".

цеста-аутопут-ноћ-26082025

Ауто-мото

Нова правила за возаче: Нису више довољна само упаљена предња свјетла

Чланови породице и колеге рекли су да су више пута тражили исплату заосталих плата, али нису добили одговор од власти.

Ово није био Сафаријев први протест због неисплаћених плата. Колеге су рекли да је прије два мјесеца покушао самоубиство у кругу општине, такође због кашњења у исплати плата.

Радници у Санандају кажу да се многи радници општинских служби суочавају с несигурношћу посла и кашњењем у исплати плата.

Уговорни радници у Ирану често се суочавају с несигурним условима рада, с нередовном платом и ограниченом заштитом радних мјеста.

