Шојгу: ЕУ постала зона искључења људских права

Извор:
СРНА
13.11.2025
12:43
Коментари:0
ЕУ је постала зона искључења људских права, а не жељена дестинација за посјетиоце, изјавио је за РИА Новости секретар Сајвета безбједности Русије Сергеј Шојгу.
Он је коментарисао одлуку ЕУ да забрани чланицама да издају визе руским држављанима за више улазака у земљу.
Шојгу је иронично прокоментарисао изјаву високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност Каје Калас, која је рекла да је "путовање у ЕУ привилегија коју не треба узимати здраво за готово".
"Можда је заиста потребна посебна дозвола за улазак у такву зону искључења људских права", рекао је Шојгу.
Он је навео да се ЕУ трансформисала из трговинског и економског пројекта у војни блок који тражи изговоре да што више новца потроши на оружје и тиме буде налик НАТО-у.
Србија
Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима
Према његовим ријечима, таква промјена захтијева константну антируску реторику која се намеће грађанима ЕУ и која је довела до ограничавања грађанских слобода, укључујући слободу кретања.
"Европљани су напустили вриједности о којима су годинама проповиједали. Више им нису потребне слобода говора или медија. Неистомишљеници, односно људи са здравим конструктивним ставовима, се прогоне", истакао је Шојгу.
Он је осудио западне елите због спровођење имагинарног поретка заснованом на правилима и наметања себе као "ултимативних судија истине".
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму