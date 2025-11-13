Logo
Large banner

Шојгу: ЕУ постала зона искључења људских права

Извор:

СРНА

13.11.2025

12:43

Коментари:

0
Шојгу: ЕУ постала зона искључења људских права

ЕУ је постала зона искључења људских права, а не жељена дестинација за посјетиоце, изјавио је за РИА Новости секретар Сајвета безбједности Русије Сергеј Шојгу.

Он је коментарисао одлуку ЕУ да забрани чланицама да издају визе руским држављанима за више улазака у земљу.

Шојгу је иронично прокоментарисао изјаву високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност Каје Калас, која је рекла да је "путовање у ЕУ привилегија коју не треба узимати здраво за готово".

"Можда је заиста потребна посебна дозвола за улазак у такву зону искључења људских права", рекао је Шојгу.

Он је навео да се ЕУ трансформисала из трговинског и економског пројекта у војни блок који тражи изговоре да што више новца потроши на оружје и тиме буде налик НАТО-у.

Policija Srbija

Србија

Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима

Према његовим ријечима, таква промјена захтијева константну антируску реторику која се намеће грађанима ЕУ и која је довела до ограничавања грађанских слобода, укључујући слободу кретања.

"Европљани су напустили вриједности о којима су годинама проповиједали. Више им нису потребне слобода говора или медија. Неистомишљеници, односно људи са здравим конструктивним ставовима, се прогоне", истакао је Шојгу.

Он је осудио западне елите због спровођење имагинарног поретка заснованом на правилима и наметања себе као "ултимативних судија истине".

Подијели:

Таг:

Sergej Šojgu

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дојава о бомби у средњој школи, полиција на терену

Хроника

Дојава о бомби у средњој школи, полиција на терену

3 ч

0
Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

Сцена

Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

3 ч

0
Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима

Србија

Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима

3 ч

0
Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

Свијет

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

3 ч

0

Више из рубрике

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

Свијет

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

3 ч

0
Тинејџерку (14) држао закључану на тавану данима, па се иживљавао над њом

Свијет

Тинејџерку (14) држао закључану на тавану данима, па се иживљавао над њом

3 ч

0
Соларна олуја "Канибал" прави хаос: Посљедице ће се тек осјетити

Свијет

Соларна олуја "Канибал" прави хаос: Посљедице ће се тек осјетити

4 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Два пута доживјела клиничку смрт, па открила шта је видјела

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner