Тинејџерку (14) држао закључану на тавану данима, па се иживљавао над њом

Извор:

Телеграф

13.11.2025

12:20

Фото: Pixabay

Потрага за Јасмином (14) из Сечовца у Словачкој, успешно је окончана. Дјевојчица, која је побјегла из Центра за дјецу и породице у пратњи старијег мушкарца, враћена је кући безбједно.

Полиција је ухапсила 42-годишњег мушкарца из Требишова, осумњиченог за силовање и ограничавање личне слободе.

илу-кисели купус-22092025

Савјети

Три грешке због којих кисели купус пропада: Избјегните их

Према досадашњим информацијама, Јасмина је нестала на неколико дана након што је напустила центар у пратњи осумњиченог. По повратку кући, отац дјевојчице одмах је контактирао полицију, и испричао да је кћерка потресена и да одбија да открије детаље.

Прелиминарни налази показују да је тинејџерка током нестанка била држана на тавану породичне куће и да је претрпјела силовање. Породица наводи да је Јасмина познавала осумњиченог и да је са њим одржавала везу најмање годину дана. Такође тврде да су надлежни органи већ били обавијештени о ситуацији у прошлости.

Како је тинејџерка успјела да побјегне, још увијек није познато.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за врбовање дјевојчице

Портпаролка Регионалне дирекције Полицијских снага у Кошицама, Јана Илесова, истакла је да полиција интензивно ради на случају.

"Полиција спроводи све неопходне радње усмјерене не само на разјашњавање инцидента, већ и на прибављање доказа који ће бити важни за даљу истрагу. Тренутно истражујемо случај као сумњу на силовање у стицају са кривичним дјелом ограничавања личне слободе", испричала је она.

Портпаролка је додала да због осјетљивости случаја полиција у овој фази неће откривати додатне детаље, како се истрага не би угрожавала.

Ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар

Хроника

Несхватљиво: Кипом камиона ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар

Осумњичени је приведен и надлежне службе настављају са процесним радњама ради прикупљања доказа и расвјетљавања свих околности овог случаја.

