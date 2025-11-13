Тинејџерку (14) држао закључану на тавану данима, па се иживљавао над њом

Извор:
Телеграф
13.11.2025
12:20
Коментари:0
Потрага за Јасмином (14) из Сечовца у Словачкој, успешно је окончана. Дјевојчица, која је побјегла из Центра за дјецу и породице у пратњи старијег мушкарца, враћена је кући безбједно.
Полиција је ухапсила 42-годишњег мушкарца из Требишова, осумњиченог за силовање и ограничавање личне слободе.
Према досадашњим информацијама, Јасмина је нестала на неколико дана након што је напустила центар у пратњи осумњиченог. По повратку кући, отац дјевојчице одмах је контактирао полицију, и испричао да је кћерка потресена и да одбија да открије детаље.
Прелиминарни налази показују да је тинејџерка током нестанка била држана на тавану породичне куће и да је претрпјела силовање. Породица наводи да је Јасмина познавала осумњиченог и да је са њим одржавала везу најмање годину дана. Такође тврде да су надлежни органи већ били обавијештени о ситуацији у прошлости.
Како је тинејџерка успјела да побјегне, још увијек није познато.
Портпаролка Регионалне дирекције Полицијских снага у Кошицама, Јана Илесова, истакла је да полиција интензивно ради на случају.
"Полиција спроводи све неопходне радње усмјерене не само на разјашњавање инцидента, већ и на прибављање доказа који ће бити важни за даљу истрагу. Тренутно истражујемо случај као сумњу на силовање у стицају са кривичним дјелом ограничавања личне слободе", испричала је она.
Портпаролка је додала да због осјетљивости случаја полиција у овој фази неће откривати додатне детаље, како се истрага не би угрожавала.
Осумњичени је приведен и надлежне службе настављају са процесним радњама ради прикупљања доказа и расвјетљавања свих околности овог случаја.
