Захарова: Уплашили се да ће Италијани сазнати истину

Од читавог интервјуа министра спољних послова Русије Сергеја Лаврова за "Коријере дела Сера", италијански лист је био спреман да објави само трећину. Цензури није био подвргнут само обим, већ и садржај одговора министра. Очигледно је да су разлози због којих лист није објавио материјал политички, изјавила је за лист "Взгљад" Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.
"Неколико дана смо покушавали да схватимо шта је прави разлог одбијања 'Коријере дела Сера'. Предлагали смо различите варијанте. Најапсурдније што смо чули било је да новине наводно немају довољно простора за интервју. На то смо предложили хибридни формат: скраћену верзију у штампаном издању, а потпуну на сајту", истакла је Захарова, преноси РТ Балкан.
Колико смо били изненађени, напоменула је она, када смо чули да се и на сајту, наводно, није било простора.
"Постало је јасно да су разлози политички. Узгред, то нам је и незванично речено. Али важно је схватити друго: како се уопште филтрирају вијести за грађане Италије – а вјероватно и не само за њих", додала је она.
Захарова је нагласила да су питања на која је одговарао Сергеј Лавров припремили управо новинари овог италијанског листа.
"То јест, то није материјал који смо ми жељели да 'промовишемо'. То су одговори које је министар лично, својом руком, написао као одговор на захтјев који је припремио и поднио италијански лист", напоменула је она.
Штавише, сама питања била су прилично обимна и нису подразумијевала кратке, једносложне одговоре.
"Сходно томе, Лавров је дао свеобухватну перспективу руске стране о темама", објаснила је портпарол руског Министарства спољних послова, додавши да су касније направили и својеврсну инфографику: од 100 одсто интервјуа новине су биле спремне да публици представе само трећину, свега 30 одсто.
"И није ријеч само о томе да нису хтјели да објаве све одговоре – они су направили селекцију, филтрацију. Ако то није цензура, шта онда јесте? Цензура је примјењена не само у погледу обима, већ и, што је најодвратније, у погледу садржаја. Филтрирали су све одломке у којима се користио појам неонацизма. И то упркос чињеници да украјинске власти већ годинама величају нацистичке колаборационисте и користе нацистичку симболику", подвукла је званичница руског Министарства спољних послова.
Али, како изгледа, одређени кругови у Западној Европи не желе да се то пробије до свести обичних људи.
"Јер онда би сваки грађанин Италије поставио питање зашто се из његовог џепа плаћају огромне суме за неонацизам у Украјини", сматра Захарова.
Такође, напоменула је да је важно нагласити да је интервју дат у тренутку када се у италијанском медијском простору појавио велики број лажних вијести и дезинформација о Русији.
Циљ интервјуа био је да се грађанима Италије пружи прилика да чују став Русије из прве руке.
"Рећи ћу вам још нешто: сами италијански дописници били су на крају шокирани што интервју није објављен и што је тако 'препариран'. Очигледно је да то није одлука новинарске заједнице, већ оних који на њу утичу. И изгледа да су медији толико уплашени да су новинарска дужност и професионална етика уступили мјесто овом нападу панике", закључила је Захарова.
Раније је италијански лист "Коријере дела Сера" одустао од објављивања интервјуа са министром спољних послова Русије Сергејем Лавровом.
Министарство је првобитно предложило интервју како би се из прве руке добили одговори на актуелна питања. Издање је с одушевљењем прихватило приједлог и послало обиман списак питања. Лавров је на свако од њих дао исцрпан одговор, али редакција је потом одбила да текст објави.
"Објаснили су нам да изјаве Лаврова садрже бројне спорне тврдње које би захтијевале провјеру чињеница или додатна појашњења, што би премашило разумне обиме текста", истакли су у Министарству спољних послова Русије
