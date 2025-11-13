Језиво вршњачко насиље у Загребу: Дјечака (10) претукли боксером, пријетили да ће га убити

Извор:
Јуче се у Новом Загребу догодио бруталан случај вршњачког насиља. Новинари Вечерњег листа добили су од поруку мајке дјетета, коју преносимо у целости, али због заштите приватности неће бити објављена имена особа и локације.
"Дана 12. новембра 2025. године, око 15 сати, на локацији бетонског фудбалског игралишта, моје дијете је било физички нападнуто. Током напада, починилац је више пута ударио моје дијете по тијелу и глави, нанијевши му видљиве повреде. Модрице, огреботине, па га је гушио држећи га за врат. Нанио му је рану слузнице уста око 3 цм с унутрашње стране лијеве ивице усана, малену рану коже с латероинфериорне стране лијевог угла усана. Сину су ставили два шава с унутрашње стране", рекла је мајка дјечака.
Она је затим додала да је у давању исказа у полицијској станици дјечак је изјавио да га је вјероватно ударио са боксером.
"Одговорност на особи која је дјетету дала боксер је кажњиво дјело, те ће полиција истражити исто. Из овог излази да нека дјеца улазе у школу са хладним оружјем. Син има и повреде које одговарају употреби боксера. Такође током напада и туче нападач је изговорио ријечи: "Шта је п**** ти материна!",а други нападач :"Убићу те до смрти!", рекла је мајка.
Тим изјавама јасно је да се ради о пријетњама смрћу, што је код дјечака, а касније и код породице, изазвало страх и узнемиреност.
"Дијете је прегледано, збринуто и ушивено у Клиници за дјечије болести Загреб, након што га је претходно хитна служба прегледала у стану у којем живи. Полиција је такође обавијештена, такође у стану, гдје је узета изјава и случај је у обради. Из свега наведеног произлази да су сину нанијете тјелесне повреде и упућене пријетње смрћу. Син сутра неће похађати школу због страха и болова које тренутно има", пише у поруци коју је послала мајка дјетета.
Упите су новинари послали загребачкој полицији и Граду Загребу, а телефонским путем контактирали су и директорку школе.
"Добила сам ту информацију јутрос, радим на томе. Биће предузете мјере према ученицима и поднијете пријаве свим институцијама. Треба рећи да су у случај укључени и ученици друге школе", рекла је кратко директорка.
Мајка је изразила шок и невјерицу због чињенице да дјеца тих година у школу носе оружје попут боксера.
"Дјеца која су напала мог сина такође су имала 10 година. Не могу да вјерујем да се ово дешава, ни полицајци нису могли да вјерују. Инсистираћу на томе да се торбе у школама провјеравају, нешто се мора предузети", рекла је узнемирена мајка.
