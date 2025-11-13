ЦИК опет казнио СДС због преурањене кампање

13.11.2025
11:06
Коментари:0
Централна изборна комисија БИХ казнила је Српску демократску странку са 7.000 КМ због вођења преурањене кампање
Пријаву против СДС-а, тачније седам пријаву против ове странке поднијела је Коалиција под лупом, и сви ти предмети спојени су у један. Пријава се односи на вођење пријевремене кампање путем друштвене мреже Фејсбук у периоду када је то забрањено.
"Ријеч је о више прекршаја, а с обзиром да је СДС раније кажњавана у овом изборном периоду приједлог службе је да то буде 7.000 КМ", речено је на сједници ЦИК-а.
Вања Бјелица Прутина, члан ЦИК-а предложила је да казна износи 10.000 КМ јер се ради о седам пријава које су спојене у једну, а још раније СДС је кажњен због преурањене кампање, међутим ЦИК то није прихватио.
Иначе, ЦИК је већ два пута кажњавао СДС и то једном са казном од 3.000 КМ, а други пут са 5.500 КМ.
Најновије
Најчитаније
12
34
12
32
12
31
12
30
12
27
Тренутно на програму