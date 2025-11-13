Logo
ЦИК опет казнио СДС због преурањене кампање

13.11.2025

11:06

ЦИК опет казнио СДС због преурањене кампање
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БИХ казнила је Српску демократску странку са 7.000 КМ због вођења преурањене кампање

Пријаву против СДС-а, тачније седам пријаву против ове странке поднијела је Коалиција под лупом, и сви ти предмети спојени су у један. Пријава се односи на вођење пријевремене кампање путем друштвене мреже Фејсбук у периоду када је то забрањено.

"Ријеч је о више прекршаја, а с обзиром да је СДС раније кажњавана у овом изборном периоду приједлог службе је да то буде 7.000 КМ", речено је на сједници ЦИК-а.

Вања Бјелица Прутина, члан ЦИК-а предложила је да казна износи 10.000 КМ јер се ради о седам пријава које су спојене у једну, а још раније СДС је кажњен због преурањене кампање, међутим ЦИК то није прихватио.

Иначе, ЦИК је већ два пута кажњавао СДС и то једном са казном од 3.000 КМ, а други пут са 5.500 КМ.

Пријевремени избори 2025

СДС

Centralna izborna komisija

