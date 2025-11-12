Logo
Комшић позвао хрватског амбасадора због Авде Авдића

12.11.2025

19:52

Предсједавајући Предсједништва БиХ Жељко Комшић оштро је реаговао на одлуку хрватских власти да забране улазак у Хрватску новинару Авди Авдићу.

"Неутемељена и ничим оправдана забрана уласка у Републику Хрватску понајбољем истраживачком новинару у региону, Авди Авдићу, представља удар на односе између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске", рекао је Комшић.

Додао је да такав третман хрватских власти према грађанима Босне и Херцеговине који се нису огријешили о закон и против којих се не воде никакви кривични поступци ни у Босни и Херцеговини нити изван ње, није ништа друго до напад на грађане Босне и Херцеговине.

"Амбасадор Републике Хрватске у Босни и Херцеговини, биће позван на консултације како би објаснио овакав поступак власти Републике Хрватске", закључује се у саопштењу.

Жељко Комшић

Авдо Авдић

