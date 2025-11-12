Авди Авдићу забрањен улазак у Хрватску

12.11.2025
Авди Авдићу, уреднику портала "Истрага", забрањен је улазак у Хрватску.
Ова информација објављена је порталу који Авдић уређује, а како је наведено улазак му је забранила Гранична полиција Хрватске на Граничном прелазу Градишка.
Како наводи "Истрага", образложење за забрану је да се његово име налази у националној евиденцији особа којима је забрањен улазак у земљу.
Министарство унутрашњих послова Хрватске издало му је Рјешење о одбијању уласка.
