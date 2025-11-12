Logo
Large banner

Авди Авдићу забрањен улазак у Хрватску

12.11.2025

15:40

Коментари:

0
Авди Авдићу забрањен улазак у Хрватску
Фото: Printscreen/Youtube

Авди Авдићу, уреднику портала "Истрага", забрањен је улазак у Хрватску.

Ова информација објављена је порталу који Авдић уређује, а како је наведено улазак му је забранила Гранична полиција Хрватске на Граничном прелазу Градишка.

Како наводи "Истрага", образложење за забрану је да се његово име налази у националној евиденцији особа којима је забрањен улазак у земљу.

Министарство унутрашњих послова Хрватске издало му је Рјешење о одбијању уласка.

Подијели:

Тагови:

Авдо Авдић

Хрватска

zabranjen uvoz

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Муса спроведен у Тужилаштво због напада на Авду Авдића

Хроника

Муса спроведен у Тужилаштво због напада на Авду Авдића

2 мј

0
Огласио се Санин Муса: Ево шта је поручио

БиХ

Огласио се Санин Муса: Ево шта је поручио

2 мј

0
Огласио се Авдо Авдић након што га је напао син Санина Мусе

Хроника

Огласио се Авдо Авдић након што га је напао син Санина Мусе

2 мј

0
Абдулазиз Муса ухапшен због напада на новинара Авду Авдића

Хроника

Абдулазиз Муса ухапшен због напада на новинара Авду Авдића

2 мј

0

Више из рубрике

Храбри техничар породио жену у санитетском возилу: Добро нам дошла, мала принцезо

Друштво

Храбри техничар породио жену у санитетском возилу: Добро нам дошла, мала принцезо

1 ч

0
Заплијењени телефони

Друштво

Нестварна запљена УИО: Одузета роба вриједна скоро пола милиона КМ

3 ч

0
Сутра сунчано и топло

Друштво

Сутра сунчано и топло

3 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Гужва на излазу из БиХ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner