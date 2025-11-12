Logo
Сутра сунчано и топло

АТВ

12.11.2025

13:27

Сутра сунчано и топло
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује претежно сунчано и топло вријеме.

Свјежије ће бити у мјестима око ријека и у котлинама гдје се, након хладнијег и претежно ведрог јутра, дуже задржи јутарња магла.

Минимална температура ваздуха износиће од нула до шест, на југу до осам, док ће се максимална кретати од 13 до 19, у вишим предјелима од 11 степени Целзијусових.

Регион

На једној адреси у Будви регистровано чак 2.606 страних компанија

Дуваће слаб вјетар послије подне и увече на југозападу и умјерен, промјенљив или јужних смјерова, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.

Временска прогноза

