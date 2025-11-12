Динамитом опљачкали сеф за снабдјевање банкомата

Извор:
Агенције
12.11.2025
13:17
Коментари:0
Четири лица су уз помоћ динамита отворила сеф за снабдјевање банкомата новцем у поштанској филијали у Рубеу, на сјеверу Француске и побјегла са плијеном чија вриједност није прецизирана.
"Око 8.30 четири лица су динамитом отворила сеф за трансфер", спољашњи сеф у који курири полажу средства - изјавила је портпаролка поште за регион О-д-Франс, преноси "Фигаро".
У експлозији нико није повријеђен, али је причињена значајна штета на фасади зграде, додала је портпаролка.
Хроника
Ухапшене двије особе због скрнављења споменика инспектору Ненаду Марковићу
Пошта још није била отворена у тренутку инцидента, а за особље је организован психолошки тим за подршку.
Пљачкаши су очигледно успјели да побјегну са плијеном возилом, додала је портпаролка, али вриједност плена није прецизирана.
Истрагу је покренуо јавни тужилац у Лилу, потврдила је полиција.
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму