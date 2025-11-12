Logo
Динамитом опљачкали сеф за снабдјевање банкомата

Четири лица су уз помоћ динамита отворила сеф за снабдјевање банкомата новцем у поштанској филијали у Рубеу, на сјеверу Француске и побјегла са плијеном чија вриједност није прецизирана.

"Око 8.30 четири лица су динамитом отворила сеф за трансфер", спољашњи сеф у који курири полажу средства - изјавила је портпаролка поште за регион О-д-Франс, преноси "Фигаро".

У експлозији нико није повријеђен, али је причињена значајна штета на фасади зграде, додала је портпаролка.

Пошта још није била отворена у тренутку инцидента, а за особље је организован психолошки тим за подршку.

Пљачкаши су очигледно успјели да побјегну са плијеном возилом, додала је портпаролка, али вриједност плена није прецизирана.

Истрагу је покренуо јавни тужилац у Лилу, потврдила је полиција.

