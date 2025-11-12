Упућен захтјев: Преговарач пред Уставним судом БиХ

12.11.2025
13:17
Клуб посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске упутио је данас Уставном суду БиХ захтјев ради оцјене усклађености са Уставом БиХ одлуке о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача БиХ са ЕУ, речено је у Бањалуци на конференцији за новинаре овог клуба.
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да су овом одлуком повријеђени Устав БиХ, али и надлежности.
- Логично је да то мјесто припада Републици Српској, српском народу и СНСД-у као највећој партији - рекао је Мазалица.
Предсједник Законодавног одбора Народне скупштине Младен Илић подсјетио је на надлежности Предсједништва БиХ попут вођење спољне политике, именовање амбасадора и осталих међународних представника, представљање БиХ у међународним и европским организацијама и институцијама и тражење чланства у оним међународним организацијама и институцијама у којима БиХ није члан, као и вођење преговора за закључење међународних уговора.
Он је навео да траже и доношење привремене мјере о стављању ван снаге наведене одлуке до коначне одлуке Уставног суда БиХ, а због спречавања штетних посљедица по уставни поредак БиХ, њен међународни положај, преузете међународне обавезе, као и сукоб и подјелу надлежности у уставном поретку БиХ.
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је 30. октобра одлуку о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача са ЕУ и његових замјеника, а гласању и расправи о томе нису присуствовали посланици СНСД-а и Српског клуба.
Овом одлуком је предвиђено да главног преговарача именују посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
