Logo
Large banner

Ово су чланови новог Надзорног одбора ИРБ-а

Извор:

АТВ

12.11.2025

11:27

Коментари:

0
Ово су чланови новог Надзорног одбора ИРБ-а

Народна Скупштина Републике Српске именовала је синоћ 11. новембра нове чланове Надзорног одбора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске на период од четири године.

Изабрани су Зорица Стаменић из Српца, дипломирани економиста, Огњен Хрњак из Приједора, дипломирани правник, Срђан Жупић из Мркоњић Града, дипломирани економиста, Горан Кецман из Приједора, дипломирани инжењер пољопривреде, Марко Милић из Зворника, дипломирани економиста, Жељка Видовић из Шипова, дипломирани економиста и Наташа Слијепчевић из Бањалуке, дипломирани правник.

Мира и њени дјечаци

Бања Лука

Мајка их напустила, оца изгубили: Бањалучанка усвојила близанце с Дауновим синдромом

Подсјетимо, Надзорни одбор Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБ РС) је 29. октобра донио одлуку о смјени Бориса Кнежевића, досадашњег директора ове банке, те именовања Недељка Ћорића на његово мјесто.

ИРБ је тада саопштио је током мандата Кнежевића, ова банка прошла кроз кључну фазу стабилизације и консолидације пословања.

"Захваљујући његовом ангажману, знању и искуству, спроведена је свеобухватна ревизија рада, реструктурирани су сви сектори и дефинисан јасан и оперативан план за даљи развој. Тиме су створени предуслови за стабилно, ефикасно и транспарентно пословање ИРБРС у наредном периоду Досадашњи вршилац дужности директора, господин Борис Кнежевић, наставиће да обавља функцију главног банкара ИРБРС", пише у саопштењу.

MF BANKA

Економија

Моби Монтинг тужио МФ Банку

Подсјећамо, Надзорни одбор овог предузећа је именовао Бориса Кнежевића за директора ИРБ РС 27. јуна ове године, након што је Срђан Јовановић поднио оставку почетком јуна.

Подијели:

Таг:

IRB RS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опрез: Радари данас вребају у ових пет општина

Градови и општине

Опрез: Радари данас вребају у ових пет општина

57 мин

0
Рајанер увео велике промјене за путнике

Друштво

Рајанер увео велике промјене за путнике

42 мин

0
Баба Ванга је овим знаковима предвидјела богатство до краја године

Занимљивости

Баба Ванга је овим знаковима предвидјела богатство до краја године

48 мин

0
Црна статистика: Повећан број суицида у Српској

Друштво

Црна статистика: Повећан број суицида у Српској

47 мин

0

Више из рубрике

Ковачевић: Противуставни главни преговарач би могао преговарати са ЕУ, али са БиХ не би

Република Српска

Ковачевић: Противуставни главни преговарач би могао преговарати са ЕУ, али са БиХ не би

53 мин

0
НСРС: Усвојено више извјештаја, посланици подржали задужење за обнову путне инфрастктуре

Република Српска

НСРС: Усвојено више извјештаја, посланици подржали задужење за обнову путне инфрастктуре

4 ч

1
Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

Република Српска

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

12 ч

0
Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

Република Српска

Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

59

Захарова: Британија не бира

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner