Ово су чланови новог Надзорног одбора ИРБ-а

Извор:
АТВ
12.11.2025
11:27

Народна Скупштина Републике Српске именовала је синоћ 11. новембра нове чланове Надзорног одбора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске на период од четири године.
Изабрани су Зорица Стаменић из Српца, дипломирани економиста, Огњен Хрњак из Приједора, дипломирани правник, Срђан Жупић из Мркоњић Града, дипломирани економиста, Горан Кецман из Приједора, дипломирани инжењер пољопривреде, Марко Милић из Зворника, дипломирани економиста, Жељка Видовић из Шипова, дипломирани економиста и Наташа Слијепчевић из Бањалуке, дипломирани правник.
Подсјетимо, Надзорни одбор Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБ РС) је 29. октобра донио одлуку о смјени Бориса Кнежевића, досадашњег директора ове банке, те именовања Недељка Ћорића на његово мјесто.
ИРБ је тада саопштио је током мандата Кнежевића, ова банка прошла кроз кључну фазу стабилизације и консолидације пословања.
"Захваљујући његовом ангажману, знању и искуству, спроведена је свеобухватна ревизија рада, реструктурирани су сви сектори и дефинисан јасан и оперативан план за даљи развој. Тиме су створени предуслови за стабилно, ефикасно и транспарентно пословање ИРБРС у наредном периоду Досадашњи вршилац дужности директора, господин Борис Кнежевић, наставиће да обавља функцију главног банкара ИРБРС", пише у саопштењу.
Подсјећамо, Надзорни одбор овог предузећа је именовао Бориса Кнежевића за директора ИРБ РС 27. јуна ове године, након што је Срђан Јовановић поднио оставку почетком јуна.
