Моби Монтинг тужио МФ Банку

Фирма Моби Монтинг из Српца поднијела је тужбу против МФ Банке наводећи да је банка уплате ове фирме на име пријевременог затварања кредита погрешно интерпретирала као авансне уплате кредита које је фирма подигла у банци.

Власник Моби Монтинга Драган Јокић током 2023. године потписао уговоре са МФ Банком којима су му одобрена три дугорочна кредита од 2.500.000 КМ, 2.000.000 и 180.000 КМ. На име пријевремене отплате за сва три кредита банци исплатио је 4.367.000 КМ крајем априла ове године.

Иако истичући да је пријевремену отплату кредита извршио из кредитних средстава код Интеса Сан Паоло Банке, МФ Банка то није третирала као пријевремене отплате кредита, већ као авансне уплате за те кредите.

Банка је у накнадном одговору на захтјев Моби Монтинга за пријевремену отплату кредита навела да укупни дуг Моби Монтинга по тим кредитима износи 4.251.000 КМ, а то је за 116.000 марака мање него што је Моби Монтинг уплатио.

"Десила се та ситуација да је моја фирма уплатила пријевремену отплату кредита у МФ Банци, но они су самовољно тренирали ту уплату као аванс на уплату. Наравно, то је противзаконито и ми ћемо своју правду потражити на суду", рекао је за АТВ Драган Јокић, власник "Моби Монтинга".

Он даље каже да је неколико пута тражио мишљење Агенције са банкарство Републике Српске о томе да ли је МФ Банка уплату Моби Монтинга на име пријевременог затварање кредита могла да третира као авансну уплату корисника кредита на име плаћања ануитета, али да прецизан одговор никада није добио.

"Оно што је посебно забрињавајуће је то што је Агенција за банкарство и након 5 или 6 дописа није реаговала на те све информације и на ту појаву. Дакле, постој могућност да се један кредит плаћа у двије банке, МФ нама наплаћује камату иако је код њих стајао новац", рекао је Јокић.

Јокић истиче да се Агенција за банкарство дефинитивно сврстала на страну банке и да корисници кредита апсолутно немају никаква права на банкарском тржишту.

"То је катастрофално и забрињавајуће. Никад гора ситуација није била, 25 година се бавимо овим послом и никад нисмо закаснили ниједну рату, али никад теже стање никад није било у банкарском сектору и ту директно одговорност сноси регулатор, а то је Агенција за банкарство", истакао је Јокић.

Истиче да из Агенције за банкарство дефинитивно нису заинтересовани да заштите било каква права корисника кредита.

"То је оно што брине и тјера инвеститоре одавде јер нико није заинтересован да ради у таквом хаосу", закључио је Јокић.