Logo
Large banner

Румунија у потрази за радном снагом: За возаче камиона нуде мјесечно и до 3.000 евра

11.11.2025

15:39

Коментари:

0
Румунија у потрази за радном снагом: За возаче камиона нуде мјесечно и до 3.000 евра
Фото: Lê Minh/Pexels

Огроман дефицит професионалних возача у Румунији тјера транспортне компаније да траже радну снагу и ван Европе.

2025. години, возачи камиона из Индије били међу најтраженијим, а према подацима компаније ТАКТ Рикрутмент, специјализоване за регрутацију и обуку, њихова мјесечна примања су достизала и 3.000 евра.

Потражња за индијским возачима у Румунији порасла је три до четири пута у само годину дана. Посебно су тражени кандидати са возачким категоријама Ц, ЦЕ, Д и ДЕ, али и виљушкари за логистику и руковање робом. Према подацима УНТРР, укупни дефицит возача – од камиона, преко аутобуса до таксија – износи 150.000.

Возач / Илустративна фотографија

Друштво

Разлог нема везе с парама: Дају им 5.000 КМ, али и даље бјеже из БиХ

Румунији тренутно хитно треба 70.000 професионалних возача.

У Европској унији недостатак возача прелази 500.000, а до 2028. године могао би да достигне чак 745.000, према подацима ИРУ, пише Либертатеа.

''Недостатак возача или честа ротација особља ствара велике проблеме у оперативном дијелу: многе компаније не могу да испуне наруџбине на вријеме, приморане су да одбијају нове уговоре и не могу да планирају ширење, иако немају проблема са клијентима, наруџбинама или камионима. То је огроман потенцијал за раст'', објашњава Космин Шербан, генерални директор и суоснивач ТАКТ Рикрутмент.

Радари у ЗДК

Ауто-мото

Возачи, будите опрезни: Два нова радара почела с радом

Возачи из Индије у Румунији примају плату у складу са законом: минимална плата плус дневница. Дневница унутар Румуније износи 23–57,5 РОН по дану, док у ЕУ износи од 35 евра по дану, у зависности од земље и послодавца. Захваљујући томе, њихова мјесечна примања крећу се између 1.200 и 3.000 евра, посебно за међународне руте унутар ЕУ.

''Потражња за професионалним возачима константно расте, па послодавци у Румунији све више регрутују раднике из Азије како би покрили акутни дефицит кадрова. Индијски возачи имају солидну професионалну обуку, дисциплиновани су, говоре енглески и спремни су да раде дугорочно'', објашњава Шербан зашто румунске компаније бирају индијске возаче.

Камион

БиХ

''Дипломатским дјеловањем заштити возаче из БиХ од хапшења у ЕУ''

Већина кандидата долази из региона Панџаб, где постоји “права култура камиона”.

''Многи од њих су страствени возачи и желе да дођу у Европу не само због новца, већ и да покажу да спадају у елиту своје професије. Поносни су што раде у ЕУ и брину о камиону као о свом власништву'', додаје Шербан, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Rumunija

vozači

vozači kamiona

kamion

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Директан судар два камиона, возачи повријеђени

Хроника

Директан судар два камиона, возачи повријеђени

1 год

0
У тешкој саобраћајној несрећи погинуо возач (18), двојица младића тешко повријеђена

Хроника

У тешкој саобраћајној несрећи погинуо возач (18), двојица младића тешко повријеђена

5 д

0
АМС РС послао упозорење возачима

Друштво

АМС РС послао упозорење возачима

3 д

0
Радари у ЗДК

Ауто-мото

Возачи, будите опрезни: Два нова радара почела с радом

3 д

2

Више из рубрике

Конференција о одрживом развоју и инвестицијама у Бањалуци, присуствује Минић

Економија

Конференција о одрживом развоју и инвестицијама у Бањалуци, присуствује Минић

6 ч

0
Бугарска од Нове године прелази на евро

Економија

Бугарска од Нове године прелази на евро

9 ч

0
Дјечија играчка се хитно повлачи са тржишта

Економија

Дјечија играчка се хитно повлачи са тржишта

9 ч

0
Плата 2.200 евра, бесплатни смјештај и храна, а радника ни за лијека

Економија

Плата 2.200 евра, бесплатни смјештај и храна, а радника ни за лијека

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

17

49

Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона

17

42

У судару код Лукавца повријеђене 3 особе

17

36

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

17

27

За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner