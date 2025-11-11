Румунија у потрази за радном снагом: За возаче камиона нуде мјесечно и до 3.000 евра

11.11.2025
15:39
Огроман дефицит професионалних возача у Румунији тјера транспортне компаније да траже радну снагу и ван Европе.
2025. години, возачи камиона из Индије били међу најтраженијим, а према подацима компаније ТАКТ Рикрутмент, специјализоване за регрутацију и обуку, њихова мјесечна примања су достизала и 3.000 евра.
Потражња за индијским возачима у Румунији порасла је три до четири пута у само годину дана. Посебно су тражени кандидати са возачким категоријама Ц, ЦЕ, Д и ДЕ, али и виљушкари за логистику и руковање робом. Према подацима УНТРР, укупни дефицит возача – од камиона, преко аутобуса до таксија – износи 150.000.
Румунији тренутно хитно треба 70.000 професионалних возача.
У Европској унији недостатак возача прелази 500.000, а до 2028. године могао би да достигне чак 745.000, према подацима ИРУ, пише Либертатеа.
''Недостатак возача или честа ротација особља ствара велике проблеме у оперативном дијелу: многе компаније не могу да испуне наруџбине на вријеме, приморане су да одбијају нове уговоре и не могу да планирају ширење, иако немају проблема са клијентима, наруџбинама или камионима. То је огроман потенцијал за раст'', објашњава Космин Шербан, генерални директор и суоснивач ТАКТ Рикрутмент.
Возачи из Индије у Румунији примају плату у складу са законом: минимална плата плус дневница. Дневница унутар Румуније износи 23–57,5 РОН по дану, док у ЕУ износи од 35 евра по дану, у зависности од земље и послодавца. Захваљујући томе, њихова мјесечна примања крећу се између 1.200 и 3.000 евра, посебно за међународне руте унутар ЕУ.
''Потражња за професионалним возачима константно расте, па послодавци у Румунији све више регрутују раднике из Азије како би покрили акутни дефицит кадрова. Индијски возачи имају солидну професионалну обуку, дисциплиновани су, говоре енглески и спремни су да раде дугорочно'', објашњава Шербан зашто румунске компаније бирају индијске возаче.
Већина кандидата долази из региона Панџаб, где постоји “права култура камиона”.
''Многи од њих су страствени возачи и желе да дођу у Европу не само због новца, већ и да покажу да спадају у елиту своје професије. Поносни су што раде у ЕУ и брину о камиону као о свом власништву'', додаје Шербан, преноси Телеграф.
