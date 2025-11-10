Logo
Плата 2.200 евра, бесплатни смјештај и храна, а радника ни за лијека

Извор:

Агенције

10.11.2025

22:01

Фото: Pixabay

Зимска сезона у Аустрији само што није почела, а у тамошњим скијашким подручјима поново се суочавају с великим недостатком радне снаге.

Угоститељи широм земље муку муче да пронађу конобаре, куваре и остало особље, па сада помоћ траже и из иностранства.

Како пише аустријски портал "Хојте", власници хотела и ресторана упозоравају да квалификованих радника из Аустрије готово више и нема.

"Већ прије короне није било лако пронаћи стручно особље из Аустрије, али сада је још теже", изјавио је власник хотела у тиролском мјесту Флис.

Додао је да су многи радници током пандемије промијенили професију, напустили угоститељство и више се нису вратили.

Због тога је, каже, приморан путем Аустријског завода за запошљавање (АМС) потражити конобаре и конобарице из иностранства за предстојећу сезону, која траје од 18. децембра 2025. до 6. априла 2026.

Од кандидата се тражи основно знање њемачког језика, самосталан и предан рад, љубазан наступ те пожељно искуство у послуживању хране и пића.

Послодавац нуди минималну плату од 2.200 евра бруто мјесечно, с могућношћу додатне исплате, те бесплатан смјештај и прехрану.

Иако интереса има, каже, "још увијек нема одговарајућих кандидата".

"До сада су, нажалост, стигле само неозбиљне пријаве из Марока", закључио је аустријски угоститељ.

