Када, колико и коме ће бити веће пензије?

АТВ

10.11.2025

20:09

На нивоу ФБиХ у току су припреме за измјене Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којима се уводи нови модел усклађивања пензија и јача стабилност пензијског система.

Према најавама из Федералног министарства рада и социјалне политике, нови систем предвиђа двоструко повећање пензија годишње, а висина усклађивања темељиће се на формули која комбинује раст просјечне плате (60 одсто) и стопу инфлације (40 одсто).

Притом, како је наглашено, минималне пензије неће бити смањене, без обзира на економска кретања.

Федерални министар рада Аднан Делић изјавио је за "Вечерњи лист" да се овим измјенама жели осигурати дугорочна одрживост пензијског система и подстакнути легално запошљавање, чиме би се смањио рад "на црно" и повећали приходи јавних фондова.

"Нови закони потичу легално запошљавање и смањују рад у сивој зони, чиме се јача фискална стабилност и осигурава дугорочна одрживост пензијског система", истакао је Делић.

Уз реформу пензионог система, у припреми су и нови закони о раду и запошљавању, који би требали додатно заштитити права радника, олакшати пословање послодавцима и модернизовати тржиште рада, суочено с изазовима попут исељавања радне снаге и неусклађености образовног система с потребама тржишта.

Из Владе ФБиХ поручују да је циљ реформи јасан – очувати права пензионера и побољшати стандард најугроженијих грађана, уз провођење "законодавних промјена и фискално одговорних политика" које би омогућиле стабилнији и праведнији систем социјалне сигурности.

пензије

Пензионери

