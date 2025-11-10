Лидл наставља да се шири у БиХ, имају нову локацију

Извор:
BiznisInfo
10.11.2025
19:45
Коментари:0
Њемачки трговачки гигант Лидл БХ, који ускоро почиње с радом на тржишту Босне и Херцеговине, направио је још један корак напријед – купио је своје прво земљиште у Лашванској долини, потврђују локални извори.
Земљиште се налази на атрактивној локацији у општини Травник, у непосредној близини скретања за Нови Травник, што ову позицију чини идеалном за будуће купце из више општина.
Како пише Витешки.ба, ријеч је о парцели површине нешто већој од 9.000 квадратних метара, смјештеној свега неколико километара од средишта Витеза и Травника.
Положај, готово на једнакој удаљености од Витеза, Травника и Новог Травника, савршено се уклапа у стратешке планове Лидла за развој регионалних продајних центара.
Савјети
30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како
Локација у Лашванској долини, у близини будућег кружног тока који ће повезивати брзу цесту Лашва-Невић Поље, сматра се изузетно прометном и пословно атрактивном.
Изградња трговачког центра на овој локацији могла би започети ускоро, након што се заврше све административне и техничке припреме.
Долазак Лидла у Лашванску долину представља значајну инвестицију и додатни подстицај развоју Централне Босне.
Очекује се да ће пројекат имати позитиван економски учинак – кроз отварање нових радних мјеста, повећање конкурентности и јачање локалне привреде.
Хроника
Теслићки бизнисмени оптужени за малверзације ”тешке” 200.000 КМ
Становници Травника, Витеза и Новог Травника ускоро би могли добити нову модерну трговачку дестинацију у својој близини.
БизнисИнфо.ба подсјећа да је Лидл већ изградио два објекта у Сарајеву – у Халиловићима, поред Бинго Сити Центра, те на улазу у Вогошћу.
У завршној фази је и централни дистрибутивни центар у Лепеници, инвестиција вриједна око 100 милиона евра.
Њемачки ланац паралелно гради објекте широм БиХ, укључујући: Источно Сарајево, Зеницу, Ливно, Бихаћ, Градишку, Модричу, Бањалуку, Какањ, Кисељак и Читлук. Нови центри планирани су и у Зворнику, Требињу, Лакташима, Прњавору, Добоју и Живиницама.
Отварање првих Лидлових продавница у БиХ очекује се крајем 2026. или почетком 2027. године.
Најновије
Најчитаније
21
52
21
47
21
29
21
23
21
20
Тренутно на програму