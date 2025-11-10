Logo
Large banner

Америчка компанија се враћа у Русију?

Извор:

Агенције

10.11.2025

15:20

Коментари:

0
Америчка компанија се враћа у Русију?

Амерички ланац брзе хране Мекдоналдс регистровао је у Русији седам робних марки које покривају његове познате производе и услуге, показују подаци организације Роспатент.

Регистровање су марке "Биг мек" (Big Mac), "Биг тејсти" (Big Tasty), "Ројал чизбургер" (Royal Cheeseburger), "Квотер паундер" (Quarter Pounder), Мекфреш (McFresh), Мекфлари (McFlurry) и Мекделивери (McDelivery), преноси ТАСС.

Све пријаве су поднијете из Сједињених Америчких Држава у децембру 2024, а одлука о регистрацији донијета је током ове године. Регистрације истичу у 2034. години.

Мекдоналдс је напустио руско тржиште у пролеће 2022. године, након почетка сукоба у Украјини и увођења западних санкција Москви.

Тада су сви ресторани затворени, а у мају исте године компанија је објавила да у потпуности напушта Русију.

Руске активе Мекдоналдса је купио бизнисмен Александар Говор који је у јуну 2022. отворио локале брзе хране под новим брендом "Вкусно и точка".

Подијели:

Тагови:

Мекдоналдс

Русија

tržište

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новак Ђоковић уложио пет милиона у кокице

Економија

Новак Ђоковић уложио пет милиона у кокице

4 ч

0
Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

Економија

Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

4 ч

0
Њемачки гигант на коленима, једна индустрија пред колапсом

Економија

Њемачки гигант на коленима, једна индустрија пред колапсом

5 ч

0
Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу

Економија

Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

44

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

16

29

Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

16

27

Фенербахче долази ослабљен у госте Партизану

16

22

"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

16

07

Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner