Америчка компанија се враћа у Русију?

Амерички ланац брзе хране Мекдоналдс регистровао је у Русији седам робних марки које покривају његове познате производе и услуге, показују подаци организације Роспатент.
Регистровање су марке "Биг мек" (Big Mac), "Биг тејсти" (Big Tasty), "Ројал чизбургер" (Royal Cheeseburger), "Квотер паундер" (Quarter Pounder), Мекфреш (McFresh), Мекфлари (McFlurry) и Мекделивери (McDelivery), преноси ТАСС.
Све пријаве су поднијете из Сједињених Америчких Држава у децембру 2024, а одлука о регистрацији донијета је током ове године. Регистрације истичу у 2034. години.
Мекдоналдс је напустио руско тржиште у пролеће 2022. године, након почетка сукоба у Украјини и увођења западних санкција Москви.
Тада су сви ресторани затворени, а у мају исте године компанија је објавила да у потпуности напушта Русију.
Руске активе Мекдоналдса је купио бизнисмен Александар Говор који је у јуну 2022. отворио локале брзе хране под новим брендом "Вкусно и точка".
