Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

Просјечна цијена новог завршеног продатог стана у Републици Српској у трећем тромјесечју ове године била је 2.851 КМ по метру квадратном и нижа је за 86 КМ или 2,9 одсто у односу на исти период лани, подаци су Републичког завода за статистику.
У трећем тромјесечју продато је 912 завршених станова или за 170 више него у упоредном периоду.
У Добоју је у трећем кварталу продато највише нових завршених станова, и то 212 по просјечној цијени за метар квадратни од 2.572 КМ, затим 201 стан у Бијељини по просјечној цијени за метар квадратни од 2.600 КМ, док је на Палама продато 111 станова по просјечној цијени од 2.395 КМ.
Ове три локалне заједнице заједно чине више од 57 одсто од укупног броја купопродаја у трећем тромјесечју ове године, због чега је и дошло до пада цијена на нивоу Републике Српске.
У Бањалуци је продато 168 нових завршених станова, односно 18 одсто од укупног броја, а просјечна цијена метра квадратног била је 3.922 КМ или за 8,4 одсто више у односу на исти лањски период.
Највећа просјечна цијена новог завршеног продатог стана забиљежена је у Требињу, гдје су у трећем тромјесечју продата 22 стана по просјечној цијени од 4.123 КМ по метру квадратном.
Укупна вриједност прометованих станова у Републици Српској у трећем тромјесечју ове године већа је од 131 милиона КМ, од чега су грађевински инвеститори највише наплатили у Бањалуци, и то 38 милиона КМ, односно 29 одсто од укупног износа у цијелој Српској.
Просјечна величина продатих нових станова, према подацима о корисној површини, у Републици Српској у трећем тромјесечју ове године била је 50 метара квадратних.
