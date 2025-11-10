Logo
Пронађен хеликоптер који се срушио у Италији: Два бизнисмена се воде као нестала

Извор:

Телеграф

10.11.2025

11:53

Хеликоптер
Фото: Pexels

Спасилачке екипе пронашле су данас хеликоптер који се у недјељу срушио у удаљеној области између италијанских региона Марке и Тоскане, а двије особе које су се налазиле у летјелици воде се као нестале, преносе италијански медији.

Изгоријелу олупину летјелице примјетила је посада ватрогасног хеликоптера у шумовитој области у близини језера Монтедољо, у провинцији Арецо, пренијела је Анса.

Спасилачки тимови још увијек нису стигли до олупине летјелице у којој су се налазиле двије особе.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Особа из Црне Горе ухапшена у БиХ по Интерполовој потјерници

У спасилачкој операцији учествују хеликоптери италијанске ватрогасне бригаде, ваздухопловства и војске, као и дронови.

Предсједник региона Тоскане, Еуђенио Ђани, саопштио је да се као нестали воде двојица путника из хеликоптера, бизнисмени Марио Паљичи и Фулвио Казини.

Гувернер је захвалио свим службама које су се ангажовале током читаве протекле ноћи у потрази за хеликоптером.

(Телеграф.рс)

